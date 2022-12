Schon seit Ende der 90er-Jahre ist Wolfgang Trepper im komischen Gewerbe tätig, erst als Radiomoderator, ab 2003 auch live auf der Bühne. Dort zeigt er sich auch am 20. Januar. Genauer gesagt auf der Bühne in der Alten Feuerwache in Zweibrücken.

Seit mehr als 20 Jahren bereichert der scharfzüngige Poltergeist die deutsche Comedy-Szene, hat 23 Programme geschrieben und aufgeführt – und obendrein zahlreiche Kabarett-Preise dafür eingeheimst. „Live“ heißt seine aktuelle Tour. Dafür hat sich Trepper stundenlang vor die Glotze gesetzt, um einen schnellen Überblick zu geben, was man alles nicht sehen muss. An Typen und Themen mangelt es da wahrlich nicht. Wenn der gebürtige Duisburger Politiker, Fernsehmoderatoren, Serien, Fußballdramen und natürlich Schlagertexte analysiert, bekommen so gut wie alle ihr Fett weg und ordentlich den Marsch geblasen. Und weil Trepper neben brachial auch leise kann, gibt’s für seine Gäste „Weinen vor Freude und Weinen vor Besinnlichkeit“.

Wolfgang Trepper: „Live“ – Fr 20.1., 19.30 Uhr, Zweibrücken, Mehrzweckhalle Alte Feuerwache, Karten: www.ticket-regional.de