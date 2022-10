Harte Gitarrenriffs und sanfte Balladen, mitreißender Soul und packender Rock: Eine große Spannweite des Blues und seiner Ausläufer präsentiert das Kammgarn International Blues Festival in Kaiserslautern von 13. bis 15. Oktober.

Los geht’s am Donnerstag mit King King. Die schottischen Bluesrocker begeistern mit gefühlvollen Balladen – können aber auch mit härteren Gitarrenriffs aufwarten. Der Einfluss klassischer Rockbands ist unüberhörbar, und doch geben sie dem Blues ihren eigenen, modernen Anstrich.

Wellbad versetzen die Besucher am Freitag zunächst in eine Soundwelt, die an Tarantino-Filme oder auch mal an Western erinnert. Mit ihrem „Rock Noir“ bewegt sich die Hamburger Band zwischen verschiedenen Genres, der Frontmann Daniel Welbat mit rauchiger Stimme und viel Energie ein Gesicht verleiht.

Herausragende Gitarrenklänge präsentiert anschließend Robben Ford. Der mehrfach Grammy-nominierte US-Künstler ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und arbeitete mit Größen wie Miles Davis, Joni Mitchell, Bob Dylan und vielen weiteren zusammen.

Feiert den Soul: Sängerin Ina Forsman. | Foto: Johanna Rontu/frei

Ina Forsman bringt danach eine gehörige Portion Soul auf die Bühne. Die finnische Sängerin mit der ausdrucksstarken Stimme begeistert mit einem Mix aus R&B und Jazz – und erweitert auf ihrem neuen Album ihr Repertoire mit mitreißendem Retro-Soul.

Bühnengröße voller Tatendrang: Walter Trout. | Foto: Jean Frank/frei

Am Samstag eröffnet Alastair Greene den Reigen mit klassisch inspirierten Blues-Gitarren-Riffs. Danach betritt mit Walter Trout ein alter Hase des Bluesrock die Bühne. Der 71-jährige Gitarrist, Sänger und Komponist blickt auf eine langjährige Bühnenkarriere zurück, die auch eine Lebertransplantation nur vorläufig unterbrechen konnte. Voller Tatendrang schaut er in seinen jüngeren Werken auch etwas über das Bluesrock-Genre hinaus. Der Brite Aynsley Lister beschließt danach den Abend mit Songs, die sich bis in den Pop vorwagen.

„Kammgarn Int. Blues Festival“: Do-Sa 13.-15.10., jeweils 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn, Tickets: kammgarn.de