Ein russischer Youtube-Star, eine Rockband mit DDR-Patina und ein „Dinner in Sofia“ – auch das Festival Euroclassic ist, obschon es jahreszeitlich deutlich in den Herbst tendiert, noch kräftig vom kultursommerlichen „Ostwind“ durchweht.

Die Klassik im Namen wird, wie schon in der Vergangenheit, im Großen und Ganzen nicht so streng genommen. Vielmehr bieten die 25 Konzerte, die sich auf Veranstaltungsorte in der Südwestpfalz, der Saarpfalz und im Bitscher Land verteilen, einen bunten Genre-Mix, der die Übergänge zwischen E- und U-Musik akzentuiert.

Fingerstyle-Preziosen von Alexandr Misko

Bestes Beispiel dafür ist Alexandr Misko: Egal, ob Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“, Céline Dions „My Heart Will Go On“, MC Hammers „U Can’t Touch This“ oder die Filmmusik aus Tarantinos „Pulp Fiction“ – der junge russische Gitarrist verwandelt Pop in Fingerstyle-Preziosen. Mit Hilfe der dazugehörigen perfekt inszenierten Videos avancierte Misko innerhalb der letzten Jahre zum Youtube- und Social-Media-Phänomen; beim Festival Euroclassic ist er nun live zu erleben: Sa 3.9., 19.30 Uhr, in Zweibrücken.

Zupfender Youtube-Star: Alexandr Misko. | Foto: M. Zavalihina/frei

Neben dem „Ostwind“ zieht sich das Spiel mit und zwischen Gattungsgrenzen als roter Faden durchs Programm: Frank Dupree, klassischer Pianist mit Schlagzeuger-Vergangenheit, kommt mit seinem Jazz-Trio (Di 6.9., 20 Uhr, Pirmasens). Das Moka Efti Orchestra, bekannt geworden durch die Fernsehserie „Babylon Berlin“, reanimiert das Lebensgefühl der 1920er-Jahre (Sa 17.9., 19.30 Uhr, Zweibrücken).

Haben sich auch vokalartistisch dem Retrostil geweiht: die vier Damen, die Gretchens Antwort bilden. | Foto: Daniel Wetzel/frei

Musikalisches Retrodesign kultiviert auch Gretchens Antwort, ein Frauenquartett, das mit den Formationen Vocaldente und Jazzation die A-cappella-Nacht in Blieskastel (So 2.10., 19 Uhr) gestaltet. Zu einer Klangreise durch Osteuropa unter besonderer Berücksichtigung traditioneller jiddischer Musik bricht das Ensemble Halva unter der Überschrift „Dinner in Sofia“ auf (Sa 22.10., 20 Uhr, Blieskastel).

Rock von Karat und Jan Josel Liefers Radio Doria

Und gerockt wird bei Euroclassic auch: erstens von Karat, einer 1975 in der ehemaligen DDR gegründeten Band, deren größter Hit „Über sieben Brücken musst du gehn“ später von Peter Maffay gecovert wurde (Fr 30.9., 19.30 Uhr, Zweibrücken). Und zweitens von Jan Josef Liefers, der hier nicht als obduzierender „Tatort“-Wagnerianer in Erscheinung tritt, sondern als Sänger der Deutschrockband Radio Doria (So 23.10., 18 Uhr, Zweibrücken).

Symphonisches und ein Cellokonzert

„Richtige“ Klassik gibt’s freilich auch: zum Beispiel Symphonisches von Dvorák und ein Cellokonzert des ukrainischen Komponisten Nikolai Kapustin mit der Staatsphilharmonie (Sa 15.10., 20 Uhr, Pirmasens).

Festival Euroclassic: 27.8. bis 30.10., Blieskastel, Pays de Bitche, Pirmasens, Zweibrücken, Karten: festival-euroclassic.eu, ticket-regional.de