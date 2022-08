Was vor 18 Jahren ganz beschaulich auf der Parkinsel mit wenigen Besuchern und ganz ohne roten Teppich und Filmprominenz begann, hat sich bis zur Volljährigkeit ganz schön gemausert: das „Festival des deutschen Films“ bietet ein großes Programm.

Mit 56 Filmen, darunter 40 deutschen Produktionen, neun internationalen Gastbeiträgen und sieben Kinderfilmen in zwei Zeltkinos und dem Freiluftkino mit jeweils 1200 Plätzen gehört das „Festival des deutschen Films“ inzwischen zu den Hochkarätern seiner Art. Es ist nach der Berlinale das zuschauerstärkste Event für Cineasten, und mit der wunderbaren Atmosphäre der Parkinsel wurde es schon vor Jahren von der FAZ zum schönsten Filmfestival gekürt.

Eigensinniges Autorenkino der Gegenwart fördern

Bis heute durchlebte die Veranstaltung in Ludwigshafen wetter- und pandemiebedingt Höhen und Tiefen, geblieben ist aber bei Organisatoren und Besuchern gleichermaßen das Bedürfnis, eigensinniges Autorenkino der Gegenwart, den Mut von Regisseuren, Autoren und Produzenten zum Risiko und schließlich die Freiheit der Kunst zu feiern. „In den ersten zwei Wochen seit Beginn des Vorverkaufes sind bereits 30.000 Tickets verkauft worden“, freut sich Intendant Michael Kötz über den großen Zuspruch nach der pandemiebedingten zweijährigen Zurückhaltung.

Neue Filme und stimmungsvolle Kulinarik am Fluss

Der Hunger beim Publikum sei groß, neue Filme und ein attraktives Rahmenprogramm zu erleben, stimmungsvolle Kulinarik am Wasser zu genießen und die Stars der Leinwand persönlich zu treffen. Und dennoch wolle man nicht so weitermachen wie bisher. Unter dem Motto „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu“ soll das Festival nun nicht weiter ausgedehnt werden. Jedes weitere Wachstum könne die Naturlandschaft der Parkinsel und damit auch den Charme der Veranstaltung gefährden, so Kötz. Der rote Teppich aber bleibt: Viele Prominente haben ihren Besuch angekündigt, darunter etwa Iris Berben (31.8.), Karoline Herfurth (8.9.), Friederike Becht (5.9.), Claudia Michelsen (3.9.), Anna Schudt (5.9.), Ulrich Tukur (9.9.), Axel Milberg (1.9.), Joachim Król (27.8.) und Alexander Held (2.9.).

„Sayonara Loreley“ zum Auftakt

Der Film „Sayonara Loreley“ von Wolfgang Murnberger eröffnet am 24.8. das Programm. Zu den Höhepunkten in den zweieinhalb Festivalwochen zählt die Verleihung des Preises für Schauspielkunst. Der geht zunächst an Verena Altenberger (So 28.8.). Im Anschluss wird der Film „Gesicht der Erinnerung“ von Dominik Graf in dessen Anwesenheit gezeigt. Anne Ratte-Polle erhält den Preis für Schauspielkunst am So 4.9., im Anschluss können die Festivalbesucher ihren Kinofilm „Alle wollen geliebt werden“ von Regisseurin Katharina Woll vor dem Bundesstart (28.10.) sehen. Der „Ludwigshafener Drehbuchpreis“ geht an die Autoren Eva Zahn und Volker A. Zahn. Zur Preisverleihung präsentiert das Festival den „Tatort – Borowski und die große Wut“ (1.9., 18.30 Uhr).

Publikums- und Filmkunstpreis

Für den Rheingold-Publikumspreis bewerten die Zuschauer den gesehenen Film. Über den Filmkunstpreis Ludwigshafen (Film, Regie, Drehbuch) entscheidet eine Fachjury. Die Verleihung findet in einer Gala am Sa 10.9. statt, die Siegerfilme werden am So 11.9. gezeigt.

Kleine Festivalbesucher dürfen sich auch über sieben neue Kinoproduktionen freuen, darunter das Abenteuer von Alfons Zitterbacke.

18. Festival des deutschen Films, 24.8.-11.9. Ludwigshafen, Parkinsel, Programm: festival-des-deutschen-films.de, Tickets: Rheingalerie, tickets.fflu.de, Info: 0621 12182470, mit RHEINPFALZ-CARD 1 Euro Ermäßigung an der Kasse Parkinsel