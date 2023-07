Wer die Freude über die Sommerferien in Energie ummünzt, um gleich etwas zu unternehmen, findet in den Terminkalendern der Region Feste und weitere Angebote, deren Programm besonders auf Familien und junge Leute zugeschnitten sind.

Den größten Promi-Faktor verzeichnet, das sei den Nachbarn neidlos zugestanden, das SR-Ferien-Open-Air im Alten Bosenbachstadion in Sankt Wendel . Zur Party am Freitag, 21. Juli, hat sich auch Popstar Wincent Weiss (19.10 Uhr) angekündigt. Davor stehen unter anderem Leony (18 Uhr) und Ray Dalton (ab 17 Uhr) auf der Bühne. Die Veranstaltung mit Livemusik und Funpark beginnt bereits um 13 Uhr, der Eintritt ist frei. Alkohol wird nicht ausgeschenkt. Die Organisatoren empfehlen die Anreise mit Bus und Bahn; Info: www.sr.de.

Kinderfest in Germersheim

Doch auch ohne professionelle Künstler geht was. So feiert Germersheim am Samstag, 22. Juli, 11-18 Uhr, sein 16. Internationales Kinderfest; der Eintritt ist frei. Schauplatz ist der Stadtpark Fronte Lamotte. An fast 50 Ständen wird allerhand geboten. Aufgebaut werden Bungee-Trampoline, Kinderkarussell, Spiel- und Bastelstationen. Kistenklettern, Tauziehen und einiges mehr kitzeln den Ehrgeiz. Ruhiger geht es auf Kutschfahrten zu (12-18 Uhr).

Um 14 und 15 Uhr laufen „Entdeckungsreisen in die unterirdische Festung“ von Germersheim (Dauer etwa 30 Minuten). Eine Pause lässt sich einlegen bei Eis, Bratwurst, marokkanischem Minztee ... Informationen zu diesem Internationalen Kinderfest sind im Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum erhältlich, Telefon 07274 960-301; das Programm steht auch hier: www.germersheim.eu/kinderfest

Sommernacht im Zoo Kaiserslautern

In Kaiserslautern veranstaltet der Zoo seine Sommernacht der Tiere am Samstag, 22. Juli: Laut Ankündigung bereits ab 14 Uhr bis Mitternacht sorgen Tierpräsentationen (Ponys, Esel, Kaninchen und andere), Führungen (14 Uhr, 16 sowie 21.30 Uhr), die Zoo-Rallye (ab 14 Uhr) sowie öffentliche Fütterungen für Abwechslung. Kinder vergnügen sich beim Bobbycar-Rennen oder kommen zum Kasperle-Theater (15.30 und 17.30 Uhr).

Abends spielt die Formation Timeless im Zoo (19.30 Uhr). Die Höhepunkte nach Einbruch der Dunkelheit: eine Nachtführung durch den Tierpark, eine Abendveranstaltung des Falkners und ein buntes Lichtermeer. Weitere Informationen, auch zu den Eintrittspreisen: Telefon 06301 71690, www.zoo-kl.de

Kinderfest im Homburger Stadtpark

Im saarpfälzischen Homburg wird an diesem Juli-Wochenende ebenfalls gefeiert: Das Kinder- und Familienfest mit Mitmach-Stationen und Musik lockt am Sonntag, 23. Juli, 11-18 Uhr, in den Stadtpark.