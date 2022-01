Am 5. Februar wird bereits zum 14. Mal der Jazzwein im Weingut Holz-Weisbrodt publikumswirksam abgefüllt. In der Abfüllhalle darf der neue Jazzwein dann direkt vom Band verkostet werden. Der Winzer persönlich schenkt ein und erklärt den Tropfen.

Die Jazzwein-Abfüllung im vergangenen Jahr war coronabedingt ohne Publikum und Live-Musik recht einsam. Dafür war das Produkt des Weingutes Holz-Weisbrodt in Weisenheim am Berg, das sonst Jahr für Jahr mit einem genussreichen und unterhaltsamen Event in die Flasche kommt, ein voller Erfolg. Die 2021er Rotwein-Cuvée, die stets nach Jahrgang variiert, wurde beispielsweise mit 91 von 100 möglichen Punkten vom renommierten Falstaff-Weinguide ausgezeichnet. In diesem Jahr kann das Event wieder stattfinden.

Live-Musik der Central Bigband

Schließlich geht es in den stimmungsvoll illuminierten Barriquefasskeller, in dem nicht nur weiter dem Wein gefrönt werden kann und Speisen aus der Karte der Vinothek „Artrium“ serviert werden. Hier freut sich auch die Grand Central Bigband darauf, endlich wieder live auftreten zu dürfen. Die Musiker und Solisten des Ensembles kommen aus der Region zwischen Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim und spielten zuvor in verschiedenen Bands. Sie eint der gemeinsame Wunsch, als Bigband im klassischen Stil zu unterhalten, mit einem zeitgemäßen Sound und einem Repertoire, welches neben Swing und Jazz auch Latin, Soul und Pop vereint – mit ausdrucksstarken Vocals, Trompeten, Saxofonen, Posaunen und Rhythmusgruppe.

Info

Jazzwein-Füllung, Samstag, 5. Februar, 19 Uhr, Weisenheim am Berg, Barriquefasskeller im Weingut Holz-Weisbrodt, Leistadter Straße 30, Preis pro Person inklusive Eintritt und Verkostung: 29 Euro, Tickets unter Telefon: 06353 93610 oder im Internet unter der Adresse www.holz-weisbrodt.de