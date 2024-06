Weinprinzessin Lena II. wird das Fest um den Wein am Samstag, 29.6. mit dem Ortsbürgermeister ab 18 Uhr feierlich eröffnen. Schon traditionell erfolgt dann die Aufstellung des Festbaumes durch die TUS Niederkirchen.

Auch im Jubiläumsjahr der Weinbaugemeinde Niederkirchen zur urkundlichen Ersterwähnung vor 1325 Jahren dreht sich am letzten Juniwochenende wieder alles um das „Kulturgut Wein“. Zahlreiche Weingüter öffnen ihre gemütlichen Höfe und laden Gäste aus ganz Deutschland zu Ihren markanten Weinen und Sekten zum gemeinsamen Feiern mit einem abwechslungsreichen Live-Musikprogramm ein.

Dorfrunde zum Startschuss am Freitag

Der „inoffizielle Startschuss“ für das Fest um den Wein fällt am Freitag, 28.6., um 18 Uhr auf dem Dorfplatz mit dem bekannten Dorflauf: bei diesem 1-Stunden-Lauf für jedermann laufen alle Teilnehmenden gleichzeitig auf dem 850 Meter langen „Weinfestparcours“ ihre Runden. Wem diese sportliche Herausforderung zu anstrengend sein sollte, der kann sich das Spektakel in aller Ruhe ansehen und feste mitfiebern.

Eröffnung mit Weinprominenz

Die offizielle Eröffnung des „Festes um den Wein“ erfolgt mit dem Stellen des Festbaumes durch die TuS-AH Niederkirchen am Sa 29.6., um 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Ortsbürgermeister Stefan Stähly wird hier die Niederkirchener, seine Gäste und die Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Deidesheim, Lena II., willkommen heißen.

Große Kuchenauswahl im Pfarrheim

Heiß begehrt ist auf dem Fest auch immer die üppige Kuchenauswahl der katholischen Frauengemeinschaft. Sonntag ab 13 Uhr und Montag ab 14 Uhr gibt es im katholischen Pfarrheim Kuchen und Fair-Kaffee.

Livemusik und DJs

Anlässlich des Jubiläums „1325 Jahre Niederkirchen“ gibt es in diesem Jahr einen besonderen Festumzug: Am So 30.6., 14.30 Uhr, präsentieren sich die Niederkirchener, ihre Vereine und Gruppen und lassen sich dabei gerne von den Zuschauenden feiern. Um das „Fest um den Wein 2024“ dann am Dienstag ausklingen zu lassen, findet das offizielle Festfinale ab 17 Uhr im Weingut Franz-Josef Zech mit der Live-Band „NDK rockt“ sowie im Weingut Deimel statt.

Fest um den Wein, 28.6.-2.7., Niederkirchen, Fr, Sa ab 17 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Mo ab 17 Uhr, Di ab 17 Uhr, Festumzug: So 14.30 Uhr, Info: 06326 96770 und niederkirchen.de