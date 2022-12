Die Idee zu „3000 Grad“ stammt aus in Neustrelitz. Aber das Techno- und House-Label für elektronische Musik strahlt auch darüber hinaus und schickt Acts quer durch die Republik. Jetzt zum Beispiel an die Weinstraße nach Neustadt.

Lang lang ist’s her, da fassten vier junge technobegeisterte Idealisten in einem Plattenladen in Neustrelitz den Entschluss, den Bomberjacken im Stadtbild etwas entgegenzusetzen: nämlich weltoffene Clubkultur. Das war 1997. 25 Jahre und viele Partys später hat sich aus der ursprünglichen Idee längst „3000 Grad“ entwickelt, ein Techno- und House-Label mit eigener Booking-Agentur und eigenem Festival für elektronische Musik. Der Party-Aktionsradius von „3000 Grad“ beschränkt sich freilich nicht auf „Meckpomm“, vielmehr entsendet das Label seine Acts gerne „on Tour“, wie jetzt nach Neustadt in den Soku-Club.

Spacig, kosmisch und mit treibendem Groove

Wer ist dabei? Allen voran das Green Lake Project, das mit „Thrust“ ein brandneues Album am Start hat, voller hypnotischer Techhouse-Tracks wie „Stargazer“ oder „Halo“, spacig, kosmisch, aber auch mit treibendem Groove und raffinierten Brüchen. Mit dem Duo Dole & Kom geht es dann mehr in Richtung Deep und Progressive House, während Andy’s Echo die Grenze zum Elektro-Indiepop sprengt, indem er Synthesizer-Klänge mit Live-Gesang und Live-Gitarre kombiniert.

Lokale Acts mit am Start

Zu den „3000 Grad“-Künstlern gesellen sich Lokalmatadoren aus den DJ-Crews von Ohral und Schlichtsounds, darunter Alicia Hahn, Gorge, Hardy Heller, Maxie König, Danjo & Verena und Patrick de Ville. Das ergibt: Techno für Anspruchsvolle!

„3000 Grad“ on Tour: Sa 17.12., 22-6 Uhr, Neustadt, Soku (ehemals Suite), Tickets: 06321 2942, Abendkasse, pretix.eu/embyd/3000grad-soku