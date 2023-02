Die Familie Flöz genießt Kultstatus. Ihre Abenteuer wurden seit der Gründung 1996 in 32 Ländern gezeigt. Doch von vorne. Wer ist eigentlich die Familie, die wie eine rohstofftragende Erdschicht heißt?

Dahinter verbirgt sich eine Theatergruppe, die zumeist ganz ohne Sprache und nur mit der Ausdruckskraft von Masken arbeitet. Entstanden ist sie aus dem Studiengang Pantomime, heute „Physical Theatre“, an der Folkwang-Hochschule in Essen. Im Ruhrpott wurde 1996 schon mit dem Debüt „Familie Flöz kommt über Tage“ in der stillgelegten Zeche Bochum ein Erfolg gefeiert. Die Hommage an die Bergbau- und Arbeiterkultur des Ruhrgebiets überzeugte Publikum und Presse gleichermaßen. Und seither hagelt es Preise für das international besetzte Ensemble, das jetzt seinen Sitz in Berlin hat.

Ausnahmezustand in der Residenz

Begeisterung löste auch das Stück „Feste“ aus, das sich um eine herrschaftliche Hochzeit rankt. Im Betriebshof der Residenz am Meer herrscht geschäftiges Treiben. Es wird alles dafür getan, dass die Hochzeit würdig gefeiert werden kann. Trotzdem gibt es eine Zäsur: Plötzlich ist das Meer verschwunden, an seiner Stelle ist nur Wüste. Nach einem Moment des Innehaltens spielt die Musik lauter. Das Drama wird ignoriert, das Fest war gerade so schön ...

Die poetische, tragikomische Geschichte über die Jagd nach dem Glück aus dem Jahr 2021 hat Flöz-Mitbegründer Michael Vogel zusammen mit dem Theaterhaus Stuttgart, dem Theater Duisburg und dem Lessing-Theater Wolfenbüttel inszeniert.

„Familie Flöz: Feste“ – Sa 11.3., 19.30 Uhr, So 12.3., 14.30 Uhr,

Ludwigshafen, Theater im Pfalzbau, Karten: www.theater-im-pfalzbau.de