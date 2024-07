Anderssein, Vergänglichkeit, Ankommen und Loslassen, aber auch Nachhaltigkeit in der Kunst sind Themen, mit denen sich Nadine Ajsin malerisch auseinandersetzt. Ihre farbintensiven Werke sind nun in der Ausstellung „Pöhnix“ im Kunsthaus Frankenthal zu sehen.

Nadine Ajsin wuchs in Mannheim auf und studierte in Heidelberg Kunst. Durch eine Kohlenmonoxidvergiftung, die sie erlitten hat, wurde sie hochempfindlich gegen Duftstoffe und Chemikalien, was sie dazu brachte, mit chemiefreien Lebensmittelfarben zu arbeiten. Deren Vergänglichkeit wiederum führte die Künstlerin zur Entwicklung einer ganz eigenen, sehr individuellen Kunsttechnik, die Malerei und Fotografie miteinander verschmelzen lässt. Die Bilder werden nach dem Malen fotografiert, und wenn das großformatige Foto in einer Galerie oder Ausstellung hängt, werden die Bilddatei selbst und alle vorhandenen Kopien gelöscht, so dass der verbliebene Abzug zum Einzelstück wird. So werden ihre Bilder zu Metaphern der Einzigartigkeit. „Es gibt keine Kopien, nur dieses einzige Werk als Unikat ... Genau wie auch ein Moment einzigartig ist und die Erinnerung fragil, so muss es auch das Werk sein“, schreibt sie auf ihrer Homepage.

Ihre großformatigen Gemälde-Fotografien tragen Züge des Symbolismus und greifen Elemente der Pop-Art auf. Dieser Eindruck geht insbesondere auf die Intensität der Farben zurück mit ihren leuchtstarken Neon- und Bonbon-Tönen, ihrem Schillern und Glitzern, die Fantasiewelten auftun, hinter denen Erfahrungen der Vergänglichkeit, der Besonderheit eines jeden Momentes aufkeimen. Ajsins Bilder wurden schon in Metropolen wie Miami, New York, Zürich, London, Barcelona und Tokio ausgestellt, manche Werke haben inzwischen auch prominente Besitzer.

Info

»Nadine Ajsin: Pöhnix« - Ausstellung im Kunsthaus Frankenthal; 20. 7.-25.8.; Vernissage: Fr 19.7., 19 Uhr, geöffnet: Mi-Sa 14-18, So 11-18 Uhr