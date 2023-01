Premiere auf der „Platzhirsch Alm“ : In dieser Saison wird in der „Hütt’n“ erstmals drei Tage lang Fasnacht gefeiert. Von 16. bis 18. Februar verwandelt sie sich jeweils ab 18 Uhr zum Treffpunkt für närrisches Treiben, und es geht gewohnt hoch her.

An allen Abenden erwartet die Gäste zunächst ein herzhaftes Drei-Gänge-Menü, zur Wahl stehen etwa Käsespätzle und Rindersaftgulasch. Im Anschluss wird eine zünftige Hüttenparty mit DJ Tomm von den Münchner G’schichten gefeiert. Die bayrische Partyband ist bekannt von ihren Auftritten auf dem Münchner Oktoberfest. Los geht die Faschingssause an Altweiberfastnacht, wo es für alle Damen „einen Kurzen“ aufs Haus gibt. Kostümierung sei ausdrücklich erwünscht, betonen die Veranstalter!

Mannheims „Platzhirsch Alm“, die „Urweiße Hütt’n“, steht den Betreibern zufolge seit ihrer Premiere im Jahr 2014 für „herzhaftes Genießen in alpenländischem Flair“ und ist auch nach Fasnacht noch bis Anfang März geöffnet.

„Platzhirsch Alm“: bis 4.3., 18-1 Uhr, Mannheim, Flughafen (neben Restaurant „Lindbergh“), Infos/Reservierungen ab zwei Personen: www.platzhirsch-alm.de