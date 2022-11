Oper in neuem Look: Tim (Jack Wolfe) traut seinen Augen kaum: Als der Gesangsschüler im Mozart-Internat in einer Uhr ein Portal entdeckt, wird er kurzerhand in die fantastische Welt von Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ gezogen ...

Als Prinz Tamino verbringt Tim von nun an jede Nacht in der Fantasiewelt – und will zusammen mit dem Vogelfänger Papageno (Iwan Rheon) Prinzessin Pamina (Asha Banks) retten, die der Fürst Sarastro (Morris Robinson) gefangen hält. Doch auch tagsüber wird es im harten Schulalltag des Internats nicht langweilig, wo zwischen den Schülern ein bitterer Konkurrenzkampf herrscht.

Regisseur Florian Sigl lässt in „The Magic Flute“ Mozarts berühmte Oper auf die Ästhetik von „Harry Potter“ treffen – das Ergebnis ist vornehmlich für ein etwas jüngeres Publikum gedacht. Mit dabei sind nicht nur Opernstars, sondern auch Mozarts Musik, die hier eine Hauptrolle spielt. Und einen schönen Clou gibt es auch: F. Murray Abraham, der für seine Darstellung des Antonio Salieri im Film „Amadeus“ 1985 einen Oscar erhielt, ist ebenfalls mit von der Partie.

„The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte“, D/Ö/UK 2022, FSK ab 6, von Florian Sigl, mit Jack Wolfe, F. Murray Abraham, Iwan Rheon, Morris Robinson