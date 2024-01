England im 19. Jahrhundert: Eine junge, schwangere Frau mit langem schwarzem Haar springt von der Londoner Tower Bridge in die Themse – „Poor Things“ beginnt dramatisch – in Bild und Musik.

Anatomie-Professor Baxter rettet Bella

Die Leiche gerät in die Hände des brillanten, aber exzentrischen Arztes und Wissenschaftlers Godwin Baxter (William Dafoe). Er will sie retten und ersetzt ihr Gehirn durch das ihres ungeborenen Kindes. Mit Hilfe einer Elektroschockbehandlung steht die junge Frau tatsächlich wieder von den Toten auf. Fortan nennt der im Gesicht entstellte Retter sie Bella. Bella lernt schnell – fast zu schnell. Die Welt in Baxters Anwesen reicht ihr nicht mehr. Sie bricht aus, und Baxter verliert die Kontrolle über seine Kreatur ...

Schwarzhumorig und wild

Vom Stoff gleicht das Fantasymärchen „Poor Things“ – basierend auf dem gleichnamigen Roman des 2019 verstorbenen schottischen Schriftstellers Alasdair Gray – der Frankenstein-Geschichte, doch in Händen des griechischen Filmemachers und Visionärs Giorgos Lanthimos in Zusammenarbeit auch mit der Hauptdarstellerin und Oscar-Preisträgerin Emma Stone entwickelt sich das Ganze in eine schwarzhumorige Coming-of-Age-Geschichte und eine durchaus feministische Reise zum eigenen Ich, eine Befreiung von allen Zwängen. Etikette wie Höflichkeit oder Scham sind Bella völlig fremd. Das trägt durchaus skurrile, überraschende und teils erschreckende Züge, als Bella erste Erfahrungen mit körperlichen und geistigen Genüssen macht: von Sex über Essen und Alkohol bis hin zu Musik, Tanz und Literatur.

Emma Stone über Schamgefühle

Das Thema Scham reizte die Schauspielerin Emma Stone besonders, wie sie im Gespräch mit der dpa erzählt. „Scham war wie eine Sucht für mich“, sagte die 35-Jährige. „Ich denke, das lag vielleicht daran, wo ich aufgewachsen bin. Ich wurde lutherisch erzogen, und da gab es dieses Konzept von richtig und falsch.“ Für viele Dinge habe sie sich lange schuldig gefühlt oder geschämt. Nicht zuletzt durch den Film habe sie damit begonnen, zu hinterfragen, warum sie diese Dinge glaube.

Mehrfach prämiert

„Poor Things“ hat beim Filmfestival Venedig den Hauptpreis und kürzlich zwei Golden Globes gewonnen. Das Publikum dürfte geteilter Meinung sein, doch die Rezension ist sich einig: Emma Stone liefere eine unfassbar großartige und vielschichtige Leistung ab – und Lanthimos sei es gelungen, menschliche Abgründe zu zeigen, aber auch große Menschlichkeit und die Schönheit des Lebens.

„Poor Things“, Irland/Großbritannien/USA 2023, 141 Minuten, Regie: Giorgos Lanthimos, mit Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Margaret Qualley, Hanna Schygulla, FSK: ab 16