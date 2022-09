Die Macht ist mit den Science-Fiction-Fans – vor allem, wenn sie sich mit aufwendig gestalteten Kostümen in Schale schmeißen. Die perfekte Gelegenheit dazu gibt es am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September im Speyerer Technik-Museum.

Beim „Science-Fiction-Treffen“ heißt es dann bereits zum 13. Mal heißt: „Fiktion trifft Realität“. Zahlreiche Film-, Serien- und Game-Fans, egal ob jung oder alt, werden wieder erwartet – oft verkleidet in teils selbst hergestellten Kostümen aus dem „Star Wars“- und „Star Trek“-Universum, den wohl bekanntesten Vertretern der modernen Science-Fiction. Doch auch andere Genres werden hier zelebriert – und so finden auf dem Gelände auch Superhelden aus dem DC- und Marvel-Universum, Aliens, Anime- und Game-Charaktere oder auch Zombies zueinander.

Lichtschwert-Shows und Cosplay-Paraden

Sie alle verbringen zusammen ein Wochenende mit vollem Programm rund um ihr liebstes Hobby. Dabei gibt es nicht nur die Raumfahrtausstellung des Museums zu bewundern, sondern auch Lichtschwert-Shows, Cosplay-Paraden, Vorträge und die Vorführung eines Fan-Kurzfilms von Saberproject. Mit dabei sind auch zahlreiche kostümierte Mitglieder des Star-Wars-Kostümclubs German Garrison sowie verschiedene Aussteller, Fanclubs und Händler. Der Eintritt für das „Science-Fiction-Treffen“ ist im Gesamteintrittspreis des Museums enthalten. Besucher in entsprechender Kostümierung erhalten an beiden Tagen des Treffens eine Eintrittsermäßigung – diese kann allerdings nur direkt vor Ort an der Tageskasse gewährt werden.

„Science-Fiction-Treffen“: Sa/So 24./25.9., 9.30 Uhr, Speyer, Technik-Museum, Infos/Tickets: Tageskasse, speyer.technik-museum.de