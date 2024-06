Expedition ins Leckerland

„Kohldampf“ oder „Tischlein deck dich“ – Essen macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und richtig spannend wird es in dem Schlemmer-Labyrinth der Kinder-Uni in Ludwigshafen. Doch die hält nicht nur allerlei Leckereien bereit, sondern auch knifflige Umwege mit spannenden Rätseln.

Spannung, Spiel und Spaß

20 Jahre gibt es die Kinder-Uni in Ludwigshafen für Kinder von acht bis zwölf Jahren schon. Das wird mit einem fröhlichen Familienfest am Di 16.7. von 15 bis 18 Uhr auf dem Campus der Hochschule gefeiert. Der Startschuss für Action, Spiel und Spaß fällt um 15 Uhr. Eine Stunde später beginnt in der Aula die „Expedition Ernährung – durch das Labyrinth von Pommes, Burgern und Eiscreme.“ Expeditionsleiter Professor Armin Leibig und Annika Werner vom Studiengang Pflegepädagogik nehmen dabei die Kinder und ihre Familien mit ins Leckerland, wo köstliche Verheißungen, aber auch manche kniffligen Stolperfallen und Gefahren lauern.

Freie Vorlesung zum Jubiläum

Bei der Jubiläums-Kinder-Uni sind alle Kinder zwischen acht und zwölf Jahren sowie alle, die schon immer einmal bei einer Kinder-Uni „Mäuschen spielen“ wollten, eingeladen.

Die Jubiläumsvorlesung der Kinder-Uni Ludwigshafen und das Familienfest sind kostenlos. Aufgrund der begrenzten Plätze sollte man sich für die Vorlesung aber anmelden.

Kinderuni-Familienfest, Di 16.7., 15-18 Uhr, Ludwigshafen-Mundenheim, Campus der Hochschule, Ernst-Boehe-Straße 4, EG-A-Gebäude, Info: www.hwg-lu.de/kinderuni