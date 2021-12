Er war zweifellos ein Superstar, galt dabei als verletzlicher Egomane. Um Falco, seine Leben und seinen Unfalltod ranken sich viele Mythen. In Mannheim beleuchtet ein Musical sein Leben – die großen Hits von „Amadeus“ bis „Jeanny“ inklusive.

„Unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin“, soll Falco mal gesagt haben. Und ebenso voller düsterer Vorahnungen erschien Fans später die Liedzeile „Das weiße Licht kommt näher, Stück für Stück, Will mich ergeben, Muss ich denn sterben, Um zu leben?“ aus dem Song „Out of the Dark“. So liegt es nahe, dass sich um diese prophetischen Zitate auch das Musical rankt, das dem Lebenswerk des am 19. Februar 1957 mit dem bürgerlichen Namen Johann Hölzel in Wien geborenen Künstlers gewidmet ist und mit seinem mysteriösen Autounfall 1998 in der Dominikanischen Republik beginnt. Die Figuren „Jeanny“ und „Anaconda“ sollen die Zerrissenheit des ebenso genialen wie arrogant-egomanischen Superstars zeigen, der andererseits doch so verletzlich war und über den Sinn des Lebens nachgrübelte.

Einspielungen von Original-Videosequenzen

Die Show zeigt die wichtigsten Stationen im Leben von Hölzel beziehungsweise Falco, wobei sich Projektionen und Spielszenen mit Einspielungen von Original-Videosequenzen abwechseln. Die Fans können das ebenso glamouröse wie tragische Leben ihres Idols nebst aller seiner großen Hits Revue passieren lassen. Ehemalige Wegbegleiter der Popikone, darunter sein Manager und Freund Horst Bork, haben beratend an dem Konzept mitgearbeitet. Thomas Rabitsch, Falcos Bandleader, ist der musikalische Leiter der Show.

Die Musical-Macher freuen sich besonders darüber, dass sich auch viele junge Menschen begeistert zeigen, die den umstrittenen Star nicht persönlich, sondern nur noch vom Radio kennen.

Info

„Falco – Das Musical“: Mo 10.1.22, 20 Uhr, Mannheim, Rosengarten, Karten: 01806 570070; Mo 7.2., 20 Uhr, Frankfurt, Alte Oper; Di 8.2., 20 Uhr, Stuttgart, Theaterhaus, reservix.de