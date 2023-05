Wie grillt es sich wohl auf Hawaiianisch? Ein Buch gibt darauf schmackhafte Antworten.

Hawaiianisch gehört zweifelsohne zu den schönsten Sprachen der Welt. Oder wo würde man sonst so wundervoll klingend auf diese Art begrüßt werden und wer würde einem ebenso herrlich guten Appetit wünschen? „E komo mai a e’ai kaua!“. Doch nur selten im Leben hat man wohl die Gelegenheit, auf Hawaii die traumhaften Sandstrände mit ihren Big-Wave-Surfern, die atemberaubenden Wasserfälle, die sattgrünen Berglandschaften oder etwa die glühenden Vulkanlaven zu besuchen, um zudem kulinarischen Spezialitäten wie etwa Pülehu Tri-Tip zu genießen.

Zumindest annähern an die hawaiianische Küche kann man sich – in Vorbereitung auf einen herrlichen Grillsommer – mit dem Kochbuch „Das Aloha-Grillbuch“. Autorin Adrienne Robillard, die mit Mann und Kind in Kailua auf Oahu wohnt, hat gemeinsam mit Fotografin Dawn Sakamoto Paiva „55 authentische Rezepte aus Hawaii“ für exotische Grillabende im eigenen Garten zusammengestellt.

Nach einer kurzen Einleitung und einem kleinen Glossar geht’s gleich an die Rezepte, die in elf Rubriken (etwa „Huhn“, „Garnelen“, „Fisch“, „Gemüse und Tofu“ ...) eingeteilt sind. Die Rezepte sind jeweils auf einer Doppelseite übersichtlich und schön bebildert dargestellt. So steht der nächsten Hawaii-Gartenparty – beispielsweise mit Maiskolben mit würziger Kimchi-Creme, krossem Bürgermeisterstück Pülehu Tri-Tip und scharfer Ananas mit Li Hing Mui (was aus getrockneten, eingesalzenen Pflaumen gewonnen wird) – nichts mehr im Wege.

Info

Adrienne Robillard, Dawn Sakamoto Paiva: »Das Aloha-Grillbuch«, Christian Verlag 2023, 144 Seiten, ca. 60 Abb., 22,99 Euro