Firmenläufe sollen das Gemeinschaftsgefühl und das Gesundheitsbewusstsein stärken, kurze Distanzen möglichst vielen die Teilnahme erlauben, während Rahmenprogramme für Geselligkeit und Unterhaltung sorgen. Auch das ist jetzt wieder möglich.

Der Terminreigen in der Pfalz beginnt mit dem Firmenlauf Südpfalz, der auf einer Fünf-Kilometer-Runde durch Landau führt. Start ist am Do 19.5., 18 Uhr, Anmeldungen bis 2.5. (Nachmeldung möglich) und Infos: www.firmenlauf-suedpfalz.de.

Auch Zweibrücken lockt etliche Teams zum „Rheinpfalz Firmenlauf“ über 4,8 Kilometer: Mi 24.8., 18 Uhr. Das Anmeldeportal auf https://events.larasch.de/ rheinpfalz-firmenlauf-zweibruecken ist noch nicht geöffnet. Infos gibt es unter: 06332 922130, firmenlauf@rheinpfalz.de.

Ein Firmenlauf der B2Run-Serie will in Kaiserslautern „die Wirtschaft bewegen“, so die Ankündigung. Der fünf Kilometer zählende Citylauf durch die Westpfalz-Metropole ist auf Do 15.9., 18 Uhr, datiert. Anmeldeschluss ist der 25.8. (Nachmeldung möglich): https://www.b2run.de/run/

de/de/kaiserslautern/index.html

Außerhalb der Pfälzer Grenzen, aber doch in der Nähe, steigt der Firmencup Hockenheim . Er zählt zu den fünf beliebtesten seiner Art in Deutschland und führt über die Grand-Prix-Strecke am Hockenheimring. Datum: Mi 25.5., 19.15 Uhr. Neben dem Klassiker mit 4,8 Kilometern Länge stehen ein Bambini- und ein Kinderlauf (0,6 Kilometer, 19 Uhr) sowie ein Jugendlauf (2,1 Kilometer, 17.15 Uhr) auf dem Programm. Anmeldungen bis 28.4. und Informationen: www.firmencup.de

Mit einer der schönsten Laufstrecken in Rheinland-Pfalz wirbt der Firmenlauf Bad Kreuznach : Do 2.6., 18 Uhr, Anmeldungen bis 16.5. (Nachmeldung möglich): www.firmenlauf-kh.de.