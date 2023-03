Sie waren Idole des Musikbusiness, und sie starben viel zu früh – im Alter von 27 Jahren nämlich. In der Tribute-Show „Forever Young“ leben fünf berühmte Mitglieder des 27 Clubs und ihre Musik wieder auf.

Brian Jones von den Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison von The Doors, Grunge-Ikone Kurt Cobain und Jazz-Sängerin Amy Winehouse werden deshalb zum „27 Club“ gezählt. Sie sind die „Big Six“ einer ganzen Reihe von Künstlern, die der Tod ebenfalls in diesem Alter ereilte und die darüber hinaus ein exzentrischer Lebensstil und tragische Todesumstände einen. Fünf dieser „großen Sechs“ huldigt eine Tribute-Show unter dem Motto „Forever Young“.

Rock-Revue mit Live-Musik

Der Abend ist eine szenische Rock-Revue, ein mit viel Live-Musik gespicktes Theaterstück, in dessen Mittelpunkt Schlepp steht. Der schwedische Musical-Darsteller Petter Bjällö („Hair“, „A Chorus Line“ und „Grease“) spielt den fiktiven Roady, der 40 Jahre lang mit all den Großen der Rock- und Pop-Szene gearbeitet hat und etliche Anekdoten und Hintergründe zu berichten weiß.

Wiedersehen mit Woodstock-Veteranen

Durch diesen roten Faden verbunden, gibt es ein „Wiedersehen“ mit Janis Joplin und Jimi Hendrix während des „Summer of Love“ und beim Woodstock-Festival, sowie Einblicke in das exzentrische Leben des Jim Morrison. Das Publikum erlebt Kurt Cobain bei seinem legendären MTV-„Unplugged“-Konzert und Amy Winehouse backstage bei den Grammy-Awards. Die Darstellerinnen und Darsteller der Musikerinnen und Musiker kommen dabei ganz nah ans Original heran. Darunter auch Toney Springer als Jimi Hendrix, der unter anderem mit David Bowie, Jeff Healey und Bon Jovi zusammengearbeitet hat

Ein Abend mit Rockhits und schönen Erinnerungen.

»Forever Young – The Story of the 27 Club«: So 16.4., 19 Uhr, Neunkirchen, Neue Gebläsehalle; Di 18.4., 20 Uhr, Landau, Jugendstil-Festhalle; Tickets: eventim.de; Do 4.5., 20 Uhr, Mainz, Frankfurter Hof, Tickets: reservix.de