Laufend die Landschaft genießen: Unter dieses Motto könnte man das Trailrunning stellen. Denn schöne Pfade durch die Natur und spektakuläre Aussichten gehören untrennbar dazu. Kondition allerdings auch. Vier Veranstaltungstipps.

Mit der ersten Frühlingssonne dürften Freunde des Outdoor-Ausdauersports bald um die Wette strahlen: Es sollen nach derzeitigem Stand der Dinge wieder etliche Wettkämpfe ausgetragen werden. Wie groß der Nachholbedarf ist, zeigt, dass der Hinkelstein-Trail in Otterberg am 27. März schon wenige Tage nach Eröffnung des Anmeldeportals ausgebucht war. Bei Redaktionsschluss gab es nur noch einen einzigen Platz für den Trailrun (Info: 06301 607800). Zum Glück finden sich weitere Angebote – in der Nähe und in anderen Teilen Deutschlands, etwa in den Alpen. Allerdings dauert es bis dahin meist eine Weile. Vier Beispiele.

Losheim-Trailfest

Die Landschaft spielt beim Trailrun bekanntlich eine Hauptrolle. Und damit punktet denn auch der Hartfüßler-Trail in Losheim am See ganz besonders: „Bizarre Felsen, fantastische Aussichten und romantische Bachtäler im Nationalpark Hunsrück-Hochwald garantieren den Teilnehmenden auf wilden Pfaden, harten Anstiegen und abenteuerlichen Downhills ein unvergessliches Trail-Erlebnis“, verspricht Hendrik Dörr, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Hartfüßler-Trail. Vier verschiedene Strecken von 11, 23, 45 und 75 Kilometern für alle Leistungsstufen führen durchs landschaftlich reizvolle, saarländische Dreiländereck.

Der Trailrun ist eingebunden in ein dreitägiges Outdoor-Festival am Losheimer Stausee: Von 24. bis 26. Juni bietet „Draußen am See“ ein Programm mit Wandern, Schwimmen, Klettern, Radfahren, Bogenschießen und anderen Outdoor-Sportarten mehr, aber auch Yoga. Im Rahmenprogramm sind Fachvorträge geplant. Eine Messe mit Equipment, das vor Ort getestet werden kann, ergänzt das Sport-Spektakel. Informationen und Anmeldungen: www.trailfest.de

Ultratrails in den Alpen

Trailrunner, die noch größere Herausforderungen suchen, können sich noch eine Woche länger vorbereiten. In den Alpen steht am Samstag, 2. Juli, der Stubai-Ultratrail an, der dank seiner Streckenführung als eines der spektakulärsten Trailrunning-Events schlechthin gilt, allerdings nach einer echten Herausforderung klingt: Unter dem Motto „city2glacier“ startet die Hauptdisziplin um 1 Uhr nachts in Innsbruck und zieht sich über 68 Kilometer und 5000 Höhenmeter hinauf auf den Stubaier Gletscher – inklusive steilem Schlussanstieg im Schnee zum Ziel beim Restaurant „Jochdohle“ auf 3178 Metern Höhe mit Steigungen von 20 bis 30 Prozent. Wem das allzu herausfordernd erscheint, der kann sich für kürzere Distanzen entscheiden. Allen Strecken gemeinsam ist aber der Schlussanstieg auf dem Gletscher. Zusätzlich ist erstmals ein 5,3 Kilometer langer Bergsprint im Programm. Weil es relativ wenige Bergab-Passagen gibt, gilt der Stubai-Ultratrail dennoch als vergleichsweise knieschonend. Er eignet sich den Veranstaltern zufolge für Einsteiger und für Fortgeschrittene. Info: www.stubai.at/ultratrail/

Der Zugspitz-Ultratrail von 15. bis 17. Juli wiederum gilt als das größte Trailrunning-Event Deutschlands. Bis zu 4000 Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Welt werden dazu erwartet, die aus fünf Strecken zwischen 25 und 106 Kilometern rund um Deutschlands höchsten Berg auswählen können. Start und Ziel des Ultratrails ist erstmals Garmisch-Partenkirchen . Der Lauf an der Zugspitze findet zum zehnten Mal statt. Eine Expo mit 25 Ausstellern ergänzt das Programm. https://zugspitz-ultratrail.com

Pfalztrail in Carlsberg