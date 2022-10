Atemberaubende Bilder von nicht weniger beeindruckenden sportlichen Leistungen: Die European Outdoor Film Tour (EOFT) zeigt wieder einmal in ihren Filmen, zu welchen Höchstleistungen die Menschen im Extremsport fähig sind.

Die aktuelle Auflage stellt acht Filme mit unterschiedlichen Protagonisten vor. Mit dabei ist Extremkajakerin Nouria Newman, die es unter anderem mit Wasserfällen aufnimmt. Dabei begegne sie ihren Ängsten, erlebe aber auch ihre größten Glücksmomente, heißt es in der Mitteilung zum Film. Kletterin Sonya Wilson derweil ist gehörlos – und lässt sich davon gewiss nicht aufhalten. „Die Natur stellt keine Anforderungen“, sagt sie zum Filmstart. „Sie akzeptiert mich einfach.“ Sie wolle Menschen mit der gleichen Behinderung für den Sport begeistern, ganz besonders Kinder – etwa mit Kletter-Workshops in Joshua Tree.

Kletterer sind auch die Briten Tom Randall und Pete, die jedoch von der Corona-Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen ausgebremst werden. Also suchen sie sich neue Herausforderungen in ihrer Nähe – und finden eine Autobahnbrücke.

Rekord-Lauf über 4265 Kilometer

Ultrarunner Timothy Olson will dagegen einen neuen Rekord aufstellen – auf dem längsten Weitwanderweg der USA, dem Pacific Crest Trail, der 2650 Meilen (4265 Kilometer) lang ist. Dafür muss er 50 Meilen pro Tag laufen – ein Unterfangen, bei dem ihn seine Familie unterstützt.

Geradezu halsbrecherische Bilder liefern die Speedglider Carl Weiseth und Drohnenpilot Ian Rinefort, in denen die Welt buchstäblich Kopf steht. Gift Puteho beeindruckt mit schnellen Zeiten auf dem Fahrrad. Nikolai Schirmer und Celeste Pomerantz segeln zur norwegischen Inselgruppe Spitzbergen – nur um dort festzustellen, dass es viel wärmer ist als angenommen und es mit ihrem Vorhaben, dort skizufahren, nicht so leicht wird. Und Freerider Sam Favret hat im Pandemie-Winter 2020 die Berge für sich allein – und hält diese ungewöhnliche Situation mit Drohnenbildern fest.

„European Outdoor Film Tour 2022“: u.a. in Karlsruhe: Fr 21.10., 20 Uhr, Filmtheater Schauburg, So 20.11., 15 und 19.30 Uhr, Konzerthaus; in Mannheim: Di/Mi 15./16.11., 19.30 Uhr, Capitol; in Kaiserslautern: Mi 23.11., 19.30 Uhr, Kammgarnhalle, weitere Termine, Infos und Tickets: eoft.eu