Dieser kleine Vogel ist längst erfolgreich in den Kinderzimmern gelandet: Die Hörspiele „Eule findet den Beat“, die Vorschul- und Grundschulkinder zu einem „Entdeckerflug“ durch die Welt der Musik einladen, verkaufen sich bestens. Konzerte sind geplant.

Die Menschenfreunde der Eule, die zunächst selbst die unterschiedlichen Musikstile nicht kennt, müssen sich noch etwas gedulden: Der Termin von „Eule findet den Beat“ in Neunkirchen (Saarland) wurde von Mai (13.5.) in den Juni (10.6.) verschoben. Wer seine Karten für den neuen Termin nicht behalten will, kann diese bis 31. Mai zurückgeben. Im Herbst wird die Tournee dann auch in der Pfalz Station machen: am Sonntag, 17. September. in der Kammgarn in Kaiserslautern.

Rock-Maulwurf und Jazz-Assel

Rund eine halbe Million Mal haben sich offiziellen Angaben zufolge die vier Hörspiele „Eule findet den Beat“ von Charlotte Simon, Nina Addin und Christina Anders rund um das Thema Musik bereits verkauft. Auch die Bühneninszenierung ist sehr erfolgreich. Fünf Darsteller schlüpfen in die Rollen von Eule, Rock-Maulwurf, Hip-Hop-Ratte oder Jazz-Assel.

Info

»Eule findet den Beat«, Konzert/Theater für Kinder ab 4 Jahren: Sa 10.6. (verschoben), 15 Uhr, Neunkirchen/Saarland, neue Gebläsehalle, Info unter nk-geblaesehalle.de; So 17.9., 15 Uhr, kammgarn.de, Karten: reservix.de; Sa 23.9., 15 Uhr, Mainz, Rheingoldhalle, Karten: reservix.de, Info: www.eulefindetdenbeat.de