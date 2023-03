Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Zeiten des Klimawandels macht es Sinn, Städte zu begrünen. Pflanzen binden nicht nur CO2, sie verbessern auch das Stadtklima. Warum diese Grünflächen nicht gleich zur Erzeugung von Nahrungsmitteln nutzen? Die Idee macht Schule.

Pflanzkübel in der Fußgängerzone, Pflanzflächen in der Schäferstraße, Pflanzbeet vor dem Carolinensaal, Flächen auf dem Robert-Schelp-Platz, Pflanzbeet am oberen