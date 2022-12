Keiner steht so sehr für Schmuse-Songs wie er: Seit mehr als 35 Jahren begeistert Italiens Vorzeigesänger Eros Ramazzotti seine Fans weltweit. Mit neuem Album geht der gefeierte Sänger im kommenden Jahr auf Welt-Tournee.

70 Millionen Platten voll mit italienischem Pop hat er in seiner Karriere verkauft und weltweit über zwei Milliarden Streams zu verzeichnen. Im September erschien nun sein neues Album „Battito Infinito“, mit dem er im kommenden Frühjahr auf Welttournee geht.

Eingängig und romantisch

Mit einer Mischung aus eingängiger Musik und romantischen Texten, seiner unverkennbaren, nasalen Stimme und einem Aussehen, das er durchaus in Szene zu setzen weiß, feierte Ramazzotti schon in den 80er-Jahren Erfolge als Sänger in seiner Heimat – und bald auch weit darüber hinaus, trotz der italienischen Texte in seinen Songs. Er lieferte Hits wie etwa „La Cosa Mas Bella“, „Fuoco Nel Fuoco“ oder „Piu Bella Cosa“, und arbeitete mit gefragten Künstlern wie Tina Turner, Cher oder Joe Cocker zusammen.

Titelsong als epischer Höhepunkt

Eigentlich könnte der mittlerweile 59-Jährige sich auf seinen Erfolgen ausruhen, doch Ramazzotti veröffentlicht nach wie vor Alben, mit denen er zielsicher seine Fans bedient. Und so sind auf dem neuen Album „Battito Infinito“ zwar auch Songs mit ausladenden Latino-Rhythmen zu finden („Madonna de Guadalupe“), ebenso treibende Pop-Stücke („AMA“) oder Disco-Nummern („Ritornare a ballare“). Doch konzentriert sich Ramazzotti vor allem auf seine Stärke: schnulzig-sanfte Popsongs, vorgetragen in seiner typisch nasalen Stimme, mal tanzbar, mal romantisch, mal mit viel Epos. Aus dem Rahmen fällt dabei die titelgebende Acht-Minuten-Ballade „Battido Infinito“ (deutsch: „Endloser Schlag“), durchsetzt mit Gitarrensolo, Streichern, leichten Rock-Anklängen, Soundeffekten und Chorgesängen, aber auch mit Unterbrechungen und plötzlichen Richtungswechseln – eine Achterbahnfahrt, die er auf der Bühne sicherlich ergreifend zu inszenieren weiß.

Eros Ramazzotti: „Battito Infinito World Tour“ – Sa 18.2.23, Stuttgart, Schleyer-Halle; Mo 27.2.23, Luxemburg, Esch-sur-Alzette, Rockhal; Sa 4.3.23, Mannheim, SAP Arena; jeweils 20 Uhr; Karten: eventim.de