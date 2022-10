Ernst Wilhelm Nay ist im Ismen-Ballett der Klassischen Moderne allenfalls als Randfigur präsent. In der Regel. Denn im Museum Wiesbaden tanzt Nay nun bis Februar nächsten Jahres die Hauptrolle.

Dass Ernst Wilhelm Nay, 1902 in Berlin geboren, 1968 in Köln gestorben, einer der bedeutendsten deutschen Maler unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war, kann man in jeder Enzyklopädie nachlesen. Die Retrospektive in Wiesbaden, in Zusammenarbeit mit der Hamburger Kunsthalle, der Ernst-Wilhelm-Nay-Stiftung und dem Museum Küppersmühle für Moderne Kunst in Duisburg entstanden, unterstreicht das. Sie zeigt endlich einmal den ganzen Nay. 100 Gemälde lassen in Wiesbaden die vielfältigen, höchst interessanten Entwicklungsschritte dieses Künstlers zwischen figürlichem Expressionismus und Abstraktion nachvollziehen.

Primat der Farbe in frühen Werken erkennbar

Der Mensch am Meer steht am Anfang dieses Prozesses. Nach ein paar Tierköpfen in Picasso-Manier sind es, in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre, Aufenthalte an der Ostsee und auf den Lofoten, durch die Nay zu sich selber findet. Um die nationalsozialistische Kunstdoktrin offenbar gänzlich unbekümmert, beginnt er hier, die „mythische Bindung“ zwischen Mensch und Natur zu visualisieren, indem er den Farbauftrag dynamisiert, bis die Figur Teil einer rhythmisierten Landschaft wird – wie im Gemälde „Adam in den Lofoten“ (1938).

Als Vorbild dieser Abstraktionen mag der späte Ernst Ludwig Kirchner gedient haben, doch kündigt sich darin schon ein Primat der Farbe an, das Nay nach seinem Kriegsdienst ab 1945 weiter vorantreiben wird: in den sogenannten „Hekate“-Bildern. Unter dem Namenspatronat der antiken Göttin der Magie wird Nays Malerei metamorphotisch und surreal. Die pastos aufgetragenen Farben scheinen zu vibrieren, die daraus gebauten Figuren zu oszillieren: zwischen Gestaltwerdung und Auflösung, zwischen Form und reiner Farbe.

Abstraktionskurve wie Kandinsky gesteigert

An musikalische Prinzipien anknüpfend steigert Nay ab 1950 seine Abstraktionskurve weiter. Es entstehen „fugale“ und „rhythmische“ Bilder, Kompositionen, die an Kandinsky anklingen, aber dessen Geometrie durch Dynamik ersetzen: da blühen die Farbakkorde. Und schließlich bricht der Maler mit „Scheibenbildern“ in den Weltraum auf, baut Universen aus runden, wolkigen Farbflächen, die er zum Beispiel „Stellar chromatisch“ (1955) nennt. Oder er lässt stilisierte Augen wie Wandelsterne kreisen: „Astral“ (1964). Auf den ersten Blick mögen diese Bilder ungegenständlich wirken. Tatsächlich aber wenden sie die „mythische Bindung“ zwischen Mensch und Natur, der Nay schon auf den Lofoten nachspürte, nur ins Kosmische. So schließt sich der Kreis.

Ernst Wilhelm Nay: Retrospektive – bis 5.2.2023, Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2, Di/Do 10-20 Uhr, Mi/Fr 10-17 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr; Katalog: 29,90 Euro (256 S., 224 Abb.); museum-wiesbaden.de