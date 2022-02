Das Literaturfestival „Speyer.Lit“ 2022 steht in den Startlöchern. Das hochkarätige Programm im Alten Stadtsaal in Speyer bietet eine Mischung aus Lesungen und Konzerten. Vorschau auf eine bemerkenswerte Veranstaltungsreihe.

Literaturfeste kommen an. Dieser Tage gibt es auch in Speyer wieder Bemerkenswertes zu hören: Mit Christoph Ransmayr oder Peter Stamm greift die Lesereihe „Speyer.Lit“ ganz nach oben ins Regal.

Autor mit Aura des literarischen Gipfelstürmers

Ransmayr umweht die Aura des literarischen Gipfelstürmers, Einzelgängers, Weltenbummlers, seine Prosa hat etwas Magisches in ihrem Verweben von Fakten und Fiktionen. Der 67-Jährige hat mit seinem neuen Roman „Der Fallmeister“ das erste Wort bei „Speyer.Lit“ (Do 3.2.). Eigentlich war diese Rolle Eva Menasse zugedacht, die aber erkrankt absagen musste (Nachholtermin: Fr 17.6.). Hochkarätig geht es weiter. Peter Stamm, Bestsellerautor aus der Schweiz, hat sein neues Buch „Das Archiv der Gefühle“ im Gepäck, worin der 59-Jährige eine „versäumte Liebesgeschichte“ zu Papier gebracht hat (Mi 9.2.). Und mit Antje Rávik Strubel kommt die aktuelle Gewinnerin des Deutschen Buchpreises. Sie liest aus „Blaue Frau“ über „die ungleichen Voraussetzungen der Liebe, die Abgründe Europas und davon, wie wir das Ungeheuerliche zur Normalität machen“ (Fr 4.3.).

Engerer Bezug zu Speyer

Einen engeren Bezug zu Speyer hat Tijan Sila: Die Domstadt hat ihn unlängst mit dem Artur-Reinfrank-Literaturpreis geehrt. Sila, der aus Sarajevo stammt und heute in Kaiserslautern lebt, liest aus „Krach“ (Di 15.2.). Ihren stark beachteten Debütroman „Der Junge mit dem schwarzen Hahn“ stellt Stefanie vor Schulte vor. Es geht um einen Jungen und seinen Gerechtigkeitssinn in einer Zeit, die von Aberglaube und Tyrannei geprägt ist (Fr 18.2.). Susanne Abel rundet mit „Stay away from Gretchen“ über große Liebe in dunkler Zeit das rein literarische Programm ab (Do 10.3.).

Rock-Songs vom Männergesangverein Walhalla

Denn verabschieden wird sich das Lesefest musikalisch mit dem Männergesangverein Walhalla zum Seidelwirt aus Berlin (Fr 18. 3.) und David Maier, Matthias Schärf und Boris C. Motzki, die unter anderem jung verstorbene Rock-Größen wie Jim Morrison oder Kurt Cobain zu Wort kommen lassen (Di 29.3., Heiliggeistkirche).

Info

„Speyer.Lit“ 2022, Alter Stadtsaal Speyer, jeweils 19.30 Uhr. Tickets: www.reservix.de, Tourist-Info Speyer