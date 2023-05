Rund um den deutsch-französischen Bauernmarkt am Sonntag, 7. Mai, wird in der Innenstadt in Neustadt einiges geboten. Für bunte Tupfen sorgt auch der Blumen- und Gartenmarkt.

Schon allein der Anblick der vielen blühenden Stände des Blumen- und Gartenmarkts wird die Besucher des Erlebnissonntags am Sonntag, 7. Mai, in Neustadt erfreuen – der Wetterbericht verspricht sommerliche 20 Grad. Bestes Bummelwetter im Freien. An diesem Tag wird einiges geboten rund um den deutsch-französischen Bauernmarkt des Biosphären-Reservats Pfälzerwald Nordvogesen auf dem historischen Marktplatz, bei dem die Besucher an 40 Ständen von 11 bis 18 Uhr nach Herzenslust stöbern und schlemmen können. Es gibt Wurstwaren, Brotspezialitäten, Obstbrände, Wild und Fisch, Käse, Kräuter, Gewürze und mehr aus der Pfalz und dem Elsass. Darüber hinaus offene Geschäfte, das Wein-Event „Riesling im Glas“ und ein launiges Rennen lustiger Elwetritschen.

Allein der Blumen- und Gartenmarkt zeigt an rund 50 Ständen die reiche grüne Palette der Region. Von der Stiftskirche durch die Fußgängerzone bis zum Hetzelplatz verteilen sich ab 11 Uhr vielfältige Stände. Angeboten werden Freiland-, Topf-, Beet- und Balkonpflanzen, Saatgut und Gemüsepflanzen, Kräuter, Seifen aus Pflanzenölen, Handwerk, Skulpturen und Dekoration aus Metall, Holz und Keramik. Im Ratssaal können ab 13 Uhr über 100 Weine und Sekte gekostet werden (Tageskasse). Und ab 12 Uhr sorgen zwischen Flossbach und Festwiese Renn-Elwetritschen für eine Riesengaudi.

Info

»Erlebnis-Sonntag« mit Bauernmarkt & mehr: So 7.5., ab 11 Uhr,

Info: Tourist-Info am Hetzelplatz, 06321 92680, www.neustadt.eu