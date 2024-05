Von vielen heiß ersehnt, kommen sie derzeit wieder erntefrisch und appetitlich rot von Pfälzer Feldern. Um die Erdbeere dreht sich am Wochenende auch alles bei einem Markt im südpfälzischen Herxheim.

Gesunder Genuss: Die Erdbeere ist reich an den Vitaminen C, B1, B2 und Karotin, sie enthält Verbraucherschützern zufolge sogar mehr Vitamin C als Zitronen oder Orangen. Nicht zuletzt ist die Fragaria ein guter Mineralstofflieferant für Kalium, Kalzium, Phosphor und Eisen, und ihr relativ hohe Ballaststoffgehalt fördert die Verdauung. Dabei bringen Erdbeeren nur 35 Kalorien pro 100 Gramm mit – pur genossen ein kalorienarmer frischer Snack. Von vielen heiß ersehnt, kommen sie wieder erntefrisch und appetitlich rot von Pfälzer Feldern.

Erdbeer-Becher und Erdbeer-Schoko-Spieß

Und um Erdbeeren dreht sich jetzt auch alles bei einem Markt im südpfälzischen Herxheim. Besucher, die durch den Park der Villa Wieser flanieren, können hier zum Beispiel hausgebackene Erdbeerkuchen und Winzersecco mit frischen Erdbeeren kosten. Der heimische Obsthof Zirker bringt das Früchtchen, das zur Familie der Rosengewächse gehört, erntefrisch auf die Verkaufstheke und offeriert sie verfeinert als Erdbeerbecher mit Sahnehaube und Erdbeer-Schoko-Spieß.

Das kulinarische Spektrum reicht aber über Erdbeerspezialitäten hinaus bis hin zu Flammkuchen und Herzhaftem. An den Marktständen gibt es zudem Kunsthandwerk zu bewundern und zu kaufen: Filzarbeiten, Schmuck, Postkarten, selbst genähte Taschen, Decken und Kissen sowie Kinderkleider mit Erdbeermotiven, Keramik, Kunst aus Holz und Gartendeko sind im Angebot. Auf Slacklines lässt sich die Balance schulen. Und auch an Überraschungen für die Kleinsten ist gedacht. Originelle Idee: Wer Lust hat, kann sich in den Motto-Farben des Erdbeermarktes kleiden: Weiß, Rot und Grün!

Erdbeermarkt: So 2.6., 11-18 Uhr, Herxheim bei Landau, Park der Villa Wieser, Eintritt frei, Infos: 07276 501107, www.herxheim.de