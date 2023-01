Mit sinfonischer Fülle und Farbigkeit, gemalt mit der romantischen Klangpalette, erfüllt Ende Januar das B’Rock-Orchester das Feierabendhaus der BASF. Das solistische Sahnehäubchen trägt die Sopranistin Christiane Karg mit Konzertarien Mozarts bei.

Das B’Rock-Ensemble gründete sich 2005 in Gent aus dem Wunsch heraus, die Welt der Alten Musik neu zu beleben. Als Spiritus Rector des Ensembles gilt der legendäre Dirigent und Countertenor René Jacobs, der sich nun mit seinen handverlesenen Musikern an die Aufgabe machen wird, ehrwürdige Denkmäler des Konzertbetriebs zu entstauben und sie mit neuer Frische zum Funkeln zu bringen.

Schuberts „Große“

So etwa Schuberts 8. Sinfonie, die „Große“, wie sie im Verhältnis zur 6., der „Kleinen“, weil deutlich kürzeren der beiden C-Dur-Sinfonien, genannt wird. Sie ist mit einer Spieldauer von 60 Minuten, zumal in der Zeit ihrer Entstehung und Uraufführung, in der Tat nahezu ein Formatsprenger, dafür aber in ihrem tiefromantischen, kraftvollen, beseligenden Duktus ein emotional ergreifendes Werk von mitreißender Schönheit. Zudem birgt sie manche Rätsel im Hinblick auf ihre Entstehung, ihren Ort in der Zählung der Schubert-Sinfonien, ihre Uraufführung – 1839, nachdem Schumann auf das Werk aufmerksam geworden war, oder doch schon zehn Jahre früher, wie mitunter behauptet?

„Freischütz“-Ouvertüre und Mozart-Arien

Romantischen Geist wird zur Eröffnung des Konzertes schon Webers „Freischütz“-Ouvertüre verströmen, bevor im Anschluss Christiane Karg mit ihrem gefeierten Sopran in den Blickpunkt treten wird. Die Echo-Klassik-Preisträgerin aus Feuchtwangen, wo sie das Festival „KunstKlang“ initiiert hat und leitet, wird mit Konzertarien von Wolfgang Amadeus Mozart (KV 272, 369 und 490) Bravourstücke ihres Stimmfachs zum Glänzen bringen.

Christiane Karg, B’Rock Orchestra, René Jacobs: Mi/Do 25./26.1., 20 Uhr, Ludwigshafen, Feierabendhaus, Karten: www.basf.de/kultur