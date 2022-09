„Enjoy Jazz“: Von 2. Oktober bis 12. November lotet das „Festival für Jazz und Anderes“ in den Städten Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg die Grenzen zwischen Jazz, Klassik, Pop, Rock, Avantgarde, Rock, Hip-Hop und Elektro aus.

Hochkarätig besetzt und äußerst vielseitig präsentiert sich die 24. Ausgabe. Zwischen dem Eröffnungskonzert mit Sona Jobarteh, der ersten weiblichen Kora-Spielerin Westafrikas (2.10., Königssaal, Schloss Heidelberg) und dem Finale am 12. November mit Weltstar Youssou N’Dour (BASF-Feierabendhaus) liegen nach aktuellem Stand knapp 60 Veranstaltungen in 28 mitunter ebenso exklusiven wie ungewöhnlichen Veranstaltungsstätten. Und gut 250 Künstlerinnen und Künstler aus 26 Ländern machen in einem breiten Stilmix deutlich, wie fließend die Grenzen zwischen Jazz, Weltmusik, Elektronik und Hip-Hop heute sind. Sie zeigen, dass Jazz sich mehr denn je durch seine Offenheit definiert.

Große Namen und regionale Helden

Große Namen sind wieder dabei, darunter Bill Frisell, Abdullah Ibrahim, Jan Garbarek Group, Chilly Gonzales, aber auch „regionale Helden“ wie Alexandra Lehmler oder das Ditzner Lömsch Duo. Bei Melanie Charles, die in Quartett-Besetzung in die Alte Feuerwache Mannheim kommt (16.10.), sind Spielfreude, Begeisterung und Überraschungen programmiert. „Y'all Don't (Really) Care About Black Women“ heißt das aktuelle Album der aufstrebenden Künstlerin, die 2021 das Festival im Trio eröffnete. Ihr Album ist eine Liebeserklärung an die Arbeit schwarzer Frauen und enthält neu interpretierte Werke von Sarah Vaughan, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Abbey Lincoln und Dinah Washington.

Die Griechin Tania Giannouli, neben Nik Bärtsch als Artist in Residence im Festivalprogramm, vereint verschiedene Traditionen von Filmmusik und zeitgenössischer Kammermusik über Jazzimprovisation bis hin zu Volksmusik – zu hören am 8.10. in der Ludwigshafener Friedenskirche.

Neue Gitarrenkonzert-Reihe

Interessant die neue Gitarrenkonzert-Reihe, die im BASF-Gesellschaftshaus und BASF-Feierabendhaus stattfinden wird. Mit seinem jüngsten Werk „Falling Grace“ kommt am 3.11. das Romain Pilon Trio, Rosie Frater-Taylor ist im Quintett am 4.11. zu Gast, Nardeydey aka Shirley Tetteh am 5.11. und Bill Frisell am 6.11. mit seinem Projekt „Harmony“ und Hank Roberts am Cello, Luke Bergmans an Akustikgitarre, Baritongitarre und Bass sowie Sängerin Petra Haden, die Tochter von Frisells einstigem Mentor Charlie Haden.

„Enjoy Jazz – Festival for Jazz and More“: 2.10.-12.11., Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen (Kulturzentrum Das Haus, Pfalzbau, Friedenskirche, BASF-Gesellschafts- und -Feierabendhaus); Infos: www.enjoy-jazz.de; Tickets: enjoyjazz.reservix.de/events, für Das Haus: www.dashaus-lu.de, für BASF-Feierabendhaus/-Gesellschaftshaus unter basfkultur.eventim-inhouse.de