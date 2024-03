Es ist immer wieder ein spannendes Gesprächsthema, nicht nur in Gimmeldingen. Wann ist das Mandelblütenfest? Erst wenn die Blüte perfekt ist, soll die Mutter der Blütenfeste als Auftakt der Weinfestsaison gefeiert werden. Nicht ganz einfach ...

In diesem Jahr haben es die Vögelchen schon früh von den Dächern gezwitschert, und immer mehr blühende Mandelbäume haben bereits am vergangenen Wochenende bei strahlendem Sonnenschein die Menschen in Scharen ins Dorf gelockt – auch ohne Festtermin. Doch jetzt darf ganz offiziell gefeiert werden: Das 90. Mandelblütenfest findet an den Wochenenden von 8. bis 10. und 15. bis 17. März statt.

Verlängerte Festsaison

Damit das kleine Weindorf den riesigen Ansturm besser bewältigen kann, wurde bereits im vergangenen Jahr die Festsaison verlängert. An zwei Wochenenden und dazwischen versorgen etliche Ausschankstellen im Ort und entlang der Mandelmeile die frühlingshungrigen Gäste. Auch kulinarisch dreht sich vieles um die Mandel. Ob im Frühlings-Cocktail „Mandolino“, rustikal im „Mandel-Burger“, selbst geröstet oder in Mandelgebäck, die Fantasie kennt da kaum Grenzen. Dazu gibt’s Stände mit Kunsthandwerk und pfälzischen Produkten. Die Festmeile zieht sich von der Flur bis ins Dorfzentrum hinein.

Den Frühling und das Leben genießen

Es ist halt einfach fantastisch, im rosaroten Blütenmeer mit Aussicht in die Rheinebene oder in idyllischen Höfen den Frühling zu begrüßen. Man sieht es den Menschen an, wie bereit sie sind, die grauen Tage hinter sich zu lassen und für diesen Moment einfach nur das Leben, den guten Wein und die Sonne im Gesicht zu genießen.

Die Veranstalter empfehlen eine Anreise mit dem ÖPNV

90. Gimmeldinger Mandelblütenfest: 8.-10.3. und 15.-17.3., Öffnungszeiten: Fr 14-19 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr, Gimmeldingen, Informationen zu ÖPNV, Shuttle-Service ab Neustadt, Parkmöglichkeiten, Führungen: neustadt.eu/mandelbluete; www.vrn.de