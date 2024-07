Peter und Jürgen Frey vom Weingut Frey in Essingen zeigen noch einmal ihr Können. Im Dezember 2023 konnten Trauben geerntet werden, die für Beeren- und Trockenbeerenauslese geeignet sind. Jetzt sagen die beiden Spezialisten: „Das war’s“.

Das Weingut Frey ist auf edelsüße Weine spezialisiert. Im Frühjahr hat es seinen letzten Jahrgang gefüllt. Nach fast 50 Jahren Erfolgsgeschichte des Familienbetriebs sagt Jürgen Frey: „Das war’s“. Und das steht auch auf dem Etikett seiner 2023er Rosé Beerenauslese. Darin sind die Rebsorten Saint Laurent, Cabernet Sauvignon, Merlot, Spätburgunder und Dunkelfelder. Laut Frey können sich die Kunden auch noch auf eine 2023er Merlot/Spätburgunder Rosé Beerenauslese, eine 2023er Saint Laurent/Cabernet Sauvignon Blanc de Noir Beerenauslese sowie eine 2023er Gewürztraminer/Riesling Beerenauslese freuen.

Jürgen Frey ist Perfektionist: „Nicht jeder Jahrgang wird gefüllt. So wie 2017, das für die Produktion edelsüßer Weine ein extrem schwieriges Jahr war“, sagt der 56-Jährige. Der teuerste Wein im Weinsortiment ist ein 1978er Silvaner Beerenauslese Eiswein mit Auszeichnungen wie Raritätentrophy, Goldene Kammerpreismünze, Staatsehrenpreis, Fürst von Metternich Trophy und dem Gold Award London for the Best World Wine 1982; Lesedatum Januar 1979 bei minus zwölf Grad. Preis: 2000 Euro.

Beeindruckende Wein-Geschichte

Hat Frey selbst einen Lieblingswein? „Nein. Alles, was ich abfülle, finde ich toll. Ich verkaufe nichts, was ich nicht auch selbst kaufen würde“, erklärt Frey, dem zufriedene Kunden das Wichtigste sind. Warum nun dieser große Schritt? „Wir haben keine Nachfolger, die dieser Aufgabe gewachsen sind. Irgendwann sagt man dann: ,Des war’s’“, erläutert der Südpfälzer. Die Weinbestände seiner edelsüßen Weine vom aktuellen Jahrgang 2023 bis zur ersten Füllung 1976, die fast kein Verfallsdatum haben, werden aber in den nächsten fünf bis sechs Jahren noch abverkauft

Die Familie Frey kann eine beeindruckende Wein-Geschichte vorweisen: Den Grundstein zum Weingut legten Otto und Elisabeth Frey mit Haus und Weinbergen. In den 1970er Jahren gestalteten Winfried und Ursula Frey und später gemeinsam mit den Söhnen Christian, Peter und Jürgen die Geschicke des Weinguts. Die Brüder setzen neben Riesling und Spätburgunder auch auf Rebsorten wie Merlot, Ortega, Chardonnay und Cabernet Sauvignon, Sorten, die kaum sonst irgendwo edelsüß ausgebaut werden.

Eisweine liegend lagern

Ein Tipp vom Experten Jürgen Frey: „Eisweine aus früheren Jahren sollten liegend lagern, damit sie auch nach Jahrzehnten noch ihr Potenzial zeigen können. Der Korken soll nicht porös werden, muss immer mit Wein in Berührung sein.“ Das Weingut Frey geht mit der Zeit: In den ersten Jahrzehnten wurden ihre Weine noch mit Korkverschluss versehen, seit 2012 aber dann mit dem praktischen Schraubverschluss. Diese Weine kann man auch stehend lagern. Die edelsüßen Weine aus Essingen sind begehrt. Das Weingut liefert in die gehobene Gastronomie. Nach China und Japan gehen 40 Prozent der Weine aus dem kleinen südpfälzischen Dorf.

Und die erste Ernte für edelsüße Weine, die in Flaschen gefüllt wurde? Das war im Dezember 1976, eine Kerner Beerenauslese, eine Scheurebe Beerenauslese und einen Ruländer Trockenbeerenauslese Eiswein. Winzermeister Winfried Frey wurde zum „Eisweinkönig“, und es folgten für das Weingut Auszeichnungen unter anderem im Gault Millau und als mehrmaliger Gewinner des Deutschen Rotweinpreises der Wein-Zeitschrift „Vinum“ in der Katogorie „Edelsüß“. Weine des aktuellen Jahrgangs kosten zwischen 30 und 33 Euro, aus dem 1976er Jahrgang zwischen 1000 und 1200 Euro. Wer den 2023er Jahrgang kauft, kann sicher den Wein noch mit seinen Enkeln trinken.

Abverkauf der Weinbestände

Jürgen Frey Spezialist für Edelsüße Weine. Der Verkauf erfolgt nur nach Anmeldung unter 06347 8224, info@edelsuesse-weine.de oder im Online-Shop www.edelsuesse-weine.de. Adresse: Spanierstraße 9, 76879 Essingen