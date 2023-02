Ein Hit-Feuerwerk: Der Konzertflügel für Balladen wie „Your Song“ fehlt ebenso wenig wie die knalligen Brillen eines Elton John. Dann aber reihen Elton and the Joels Hits des britischen Entertainers an die seines US-amerikanischen Kollegen Billy Joel.

Sir Elton John zählt mit 300 Millionen verkauften Tonträgern zu den fünf Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit, Joel gilt mit 82,5 Millionen verkauften Alben als einer der erfolgreichsten Solokünstler in den USA. Das Song-Material der beiden sollte allein schon ausreichen, um den Funken aufs Publikum überspringen zu lassen: „Rocket Man“ trifft auf „Piano Man“, „I’m still standing“ auf „Uptown Girl“. Frontmann Bastian Korn, der nach eigenen Angaben auf 30 Bühnenjahre zurückblicken kann, zündet das Hit-Feuerwerk mit seiner professionellen Live-Band obendrein in einer würdigen, mitreißenden Show. Dass Korn stimmlich Joel ein bisschen besser trifft als John – geschenkt!

Die Tribute-Band vereint die beiden Pop-Superstars von der Insel und aus Übersee auf der Bühne keineswegs zufällig: So erinnern Elton and the Joels an die „Face-to-Face“-Touren der beiden 1994, 1998 und 2001.

Elton and the Joels: Sa 4.3., 20 Uhr, Kirchheimbolanden, Stadthalle, Karten: www.reservix.de