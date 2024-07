Der Baumwipfelpfad im Elsass („Chemin des Cimes Alsace“) ist explizit barrierearm und familienfreundlich konzipiert worden. Und so bietet er allen gemeinsam einen berauschenden Ausblick weithin über Elsass und benachbarte Pfalz.

Die große Holzspirale schraubt sich Runde für Runde in die Höhe, bis das Ende des Turms erreicht ist. Die luftige Konstruktion gibt den Blick frei auf die umliegenden Wälder des Elsass. Knapp 30 Meter ist der Turm hoch, in dessen Inneren die Ausflugsschar auf einem barrierefreien Weg emporsteigt. Wer mutig genug ist, saust dann die große Abenteuerrutsche im Holzturm hinunter. Der Baumwipfelpfad im Elsass („Chemin des Cimes Alsace“) ist explizit barrierearm und familienfreundlich konzipiert worden. Eine maximale Steigung von sechs Prozent macht einen Besuch also auch mit Rollstuhl und Kinderwagen gut möglich. Der Turm ist sicherlich der Höhepunkt des Ausflugs, doch das Abenteuer beginnt schon zuvor.

Shuttle oder Fußweg

Denn um zum Baumwipfelpfad zu kommen, muss man sich beim großen Besucherparkplatz in Drachenbronn entscheiden: Alle 30 Minuten bringt ein Shuttle („petit train“) die Besucher und Besucherinnen hinauf zum Gelände im Wald – die Mitnahme eines Kinderwagens ist kein Problem. Alternativ kann in einer guten Stunde hinaufgelaufen werden. Der gut ausgeschilderte Pfad durch den Wald ist mit Outdoor-Kinderwagen machbar. Oben angekommen geht es hinter dem Kassenbereich mit Shop, Gastronomie und Toilettenanlage direkt auf einen hölzernen Pfad mit Erlebnisstationen.

Hoch über den Baumwipfeln: der Turm des Baumwipfelpfads. | Foto: Sommer@eak

Über einen Kilometer schlängelt der sich auf Höhe der Baumkronen durch das Waldgebiet der Nordvogesen – fantastische Weitsichten gibt es inklusive. So schlendert man auf dem Pfad gemütlich auf den Turm zu und kann die beeindruckende Natur auf sich wirken lassen. Bevor es dann in die Höhe geht, sollte man eine der zur Verfügung gestellten Matten nicht vergessen, wenn man die Rutsche für den Abstieg wählt.

All das trägt zu einem außergewöhnlichen Ausflugstag bei, hat aber auch seinen Preis: 15 Euro zahlt ein Erwachsener regulär, und für einmal Rutschen kommen zwei Euro hinzu. Dabei spielt es keine Rolle, ob man für den Hin- und Rückweg zum Baumwipfelpfad den Shuttle oder den Fußweg wählt. Auch im Shop und in der Gastronomie kann man Geld lassen. Es finden sich jedoch viele schöne Plätze für ein mitgebrachtes Picknick und weitere Gastronomiebetriebe in unmittelbarer Nähe des Baumwipfelpfads.

Barrierefrei: mit dem Kinderwagen unterwegs. | Foto: Janina Croissant

Direkt beim Parkplatz ist auch der Abenteuerwald („Forêt d’Aventure Alsace“) zu finden, der ebenso Eintritt kostet. Dafür wartet der große Spielplatz mit über 20 Spielstationen auf 14.000 Quadratmetern auf.

Besuch auf Burg Fleckenstein

Ebenfalls unweit von Drachenbronn gelegen ist die Burg Fleckenstein. Ein Besuch des imposanten Bauwerks aus dem 12. Jahrhundert lässt sich gut kombinieren. Fleckenstein wird umfangreich touristisch bespielt und hält unter anderem ein tolles Kinderprogramm bereit. Allerdings ist das historische Gemäuer nicht barrierefrei zu begehen. Nur 30 Minuten Fußmarsch davon entfernt liegt der Gimbelhof. Die beliebte Einkehrmöglichkeit wartet auch mit einem schönen Burgen-Spielplatz für den Nachwuchs auf.

Naturwissen: Infotafeln. | Foto: Janina Croissant

Der Baumwipfelpfad ist ein Projekt der Erlebnis Akademie AG (eak). Sie konzipiert, baut und betreibt Baumwipfelpfade sowie Naturerlebnisparks weltweit. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist , dass der wirtschaftliche Erfolg stets im Einklang mit Mensch und Natur steht. Auch Inklusion gehört zur Firmenphilosophie.

Service-Infos:

Anfahrt und Parken: Der Baumwipfelpfad in Drachenbronn ist über Wissembourg zu erreichen. Die D77 führt in Richtung Rott und bei Cleebourg nach Drachenbronn. Adresse für die Anfahrt: 76 A route du Vin, 67160 Drachenbronn. Der große, kostenfreie Parkplatz ist ausgeschildert und liegt beim Schwimmbad. Von hier starten auch der Zug („petit train“) und der Wanderweg. Eine direkte Anfahrt zum Baumwipfelpfad ist nicht möglich. Beim Parkplatz liegt auch der Spielplatz Abenteuerwald.

Eintritt: Erwachsene 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre: 12 Euro. Kinder unter 6 Jahren sind kostenfrei. Rutsche pro Fahrt: 2 Euro. Kinder unter 6 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen. Hunde sind auf dem Pfad nicht erlaubt. Für den Besuch des Abenteuerwalds fallen 8 Euro für Besucher ab 3 Jahren an. Eintritt Burg Fleckenstein für Erwachsene 5, für Kinder 3 Euro.

Weitere Informationen:www.treetop-walks.com

Tipp: bei der Online-Buchung von Baumwipfelpfad und Abenteuerwald darauf achten, dass das richtige Ticket ausgewählt ist und Öffnungszeiten aktuell prüfen. An einzelnen Tagen ist der Baumwipfelpfad oder die Rutsche geschlossen. Es empfiehlt sich, den Ausflug am Vormittag zu planen, da der letzte Shuttle-Zug zeitweise bereits um 14.30 Uhr abfährt.