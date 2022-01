Das eigene Leben ausgeleuchtet hat Elif in jüngsten Album aus dem Jahr 2020, mit dem sie auf Tour gehen möchte. „Nacht“ heißt es und versammelt sehr persönliche Songs. Es markiert außerdem eine musikalische Wende

„Die Elif, die ich jetzt bin, mag ich am liebsten.“ Das sagt die Künstlerin auf dem Youtube-Kanal von „Liedergut – Music made in Germany“. Mit ihrem Album „Nacht“ beweist die Berlinerin neues Selbstbewusstsein.

Emotional und ehrlich

Auf das 2020 erschienene Werk, mit dem sie erst jetzt auf Tournee gehen kann, ist Elif nicht nur stolz, weil die Lieder so emotional und ehrlich ausgefallen seien. Das Album markiert auch eine musikalische Wende, vom Deutsch-Pop stärker hin zu emotional aufgeladenem Rap, nachdem sich die junge Frau entschlossen hatte, mit Hip-Hop-Produzenten wie Juh-Dee und Young Mesh zusammenzuarbeiten. Mit dem Album sei ihr ein „aufregender Neustart“ gelungen, attestierte ihr das Nachrichtenportal Spiegel.de. Allein der gemeinsam mit Rapper Samra eingesungene Track „Zu Ende“ wurde bereits millionenfach gestreamt.

Melancholische Musik

Elif Demirezers Großvater war als „Gastarbeiter“ aus der Türkei nach Deutschland gekommen, sie (Jahrgang 1992) wurde in Berlin-Moabit geboren. 2009 nahm die Künstlerin an einer Castingshow teil. 2013 erschien „Unter meiner Haut“, ein vielbeachteter Erfolg. Das Video dazu zeigt Elif noch mit langen Haaren und weniger durchgestylt. Eine gewisse musikalische Melancholie ist geblieben, doch neuerdings zeigt sie sich kämpferischer und stärker.

Belastende Beziehung reflektiert

In ihren Texten verarbeitet die Singer-Songwriterin viel Persönliches. Auf dem neuen Album singt sie beispielsweise nach dem Ende einer belastenden Beziehung in „Nur mir“ von psychischem Druck. Früher schon in „Doppelleben“, jetzt im Lied „Alles Helal“ thematisiert sie auch ihr Leben mit zwei Kulturen und die intensive Suche nach ihrem persönlichen und künstlerischen Weg. Nach einem Burnout habe sie inzwischen eine Therapie gemacht, berichtet sie freimütig.

Erregender Auftritt

„Alles Helal“ (helal: Türkisch für „erlaubt“) sang die Künstlerin 2021 auch auf Pro7 im „Free European Song Contest“: mit einem schillernd blau geschminkten Auge. Dieser Aufsehen erregende Auftritt war laut Elif als Statement gegen Gewalt an Frauen und Minderheiten anzusehen.

Info:

Nacht-Tour: Fr 8.4., 20 Uhr, Ludwigshafen, Das Haus (BASF-Programm), Karten: www.dashaus-lu.de; weitere Termine: Mi 6.4., Stuttgart, Im Wizemann (Halle), So 10.4., Frankfurt, Zoom, beide 20 Uhr, Karten: Telefon 01806 570070, www.eventim.de