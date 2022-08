Mit dem Projekt „Pli“ eröffnet die israelische Künstlerin Inbal Ben Haim in einer deutschen Erstaufführung am Do 15.9. (Tollhaus, Großer Saal) das siebte internationale Festival „Atoll“ für zeitgenössischen Zirkus im Karlsruher Tollhaus.

Sie ziehen Papierrollen auf, formen daraus Landschaften oder drehen Seile, an denen die Körper der Zirkusartistin und zweier bildender Künstler letztendlich hängen werden: Inbal Ben Haim s Dialog zwischen einem schwebenden Körper und einem unerwarteten Material ist ein würdiger Auftakt. Bis 25.9. präsentieren dann rund 100 Künstlerinnen und Künstler aus zwölf Nationen in Zelten, im Freien und in Sälen die gesamte Bandbreite der aktuellen Zirkuskunst.

Internationale Artistengilde

Viele weltweit bekannte Akteure und Compagnien sind dabei, Circus Ronaldo beispielsweise, der die Flämische Zirkuskunst nun schon mit Vater und Sohn in der sechsten und siebten Generation verkörpert (17./18.9., Otto-Dullenkopf-Park). Mit dreizehn Akteuren aus Guinea und der Diaspora sowie dem poetischen Aufruf, die Umweltfrage ernstzunehmen, bringt der Circus Baobab den Saal im Tollhaus zum Glühen (Do 22.9.). Den Gesetzen der Physik trotzt am Fr 23.9. in den Räumen des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) Alexander Vantournhout mit seinem fünfköpfigen Ensemble – und zwar mit Hilfe von Eisschuhen, Bowlingkugeln, Antigravitationsschuhen und anderen Objekten.

Zauberhafte Momente

Unter den 20 Kompagnien und Künstlerkollektiven gibt es aber auch ganz junge wie etwa Les Colporteurs. Seit 2019 sorgen Coline (die Musikerin) und Gillou (der Seiltänzer und Schlangenmensch) für zauberhafte Momente für die ganze Familie – mit einem Baustellenrohr, mit dem Gillou allerhand anstellen wird (So 25.9., Tollhaus-Zelt).

Luftballett zum Schluss

Den Schlusspunkt unter dieses abwechslungsreiche Festival setzt die französische Compagnie Kiaï mit ihrem Luftballett „Pulse“ (So 25.9., Tollhaus, kleiner Saal oder open air). Drei zusammenhängende Trampoline, sechs Köpfe, zwölf Arme, zwölf Beine synchronisieren sich, Schwerkraft gilt hier scheinbar nicht, es gibt kein Oben, kein Unten, kein Links und kein Rechts, Boden und Raum verschmelzen miteinander zu einer akrobatischen Trance.

„Atoll – Festival für zeitgenössischen Zirkus“: 15.-25.9., Karlsruhe, Tollhaus und andere Orte; alle Infos/

Tickets: www.tollhaus.de