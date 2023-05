Los geht das größte Volksfest im Westen, die Lautrer Kerwe, am Fr 12. Mai traditionell um 17 Uhr. Um 18.30 Uhr startet dann der Werkvolk-Fanfarenzug aus Bann am Tor zur Schwarzwaldstraße mit seinem Umzug über den Kerweplatz. Um 19 Uhr folgen der zünftige Fassbieranstich im neuen Hamel-Festzelt und das farbenprächtige Feuerwerk, das wie am Abschlusstag gegen 22 Uhr gezündete wird. Und dann geht’s weitere zehn Tage rund: im Riesenrad „Grand Soleil“, im Kettenflieger „Around the World XXL“, im Propeller mit Überschlag „No Limit“, im „Ghost-Rider“, im „Haunted Castle“, auf der Familien-Achterbahn „Coco Beach“, im „Breakdance“, im „Autoskooter“.oder auf der Pony-Reitbahn. Begleitend zur Lautrer Kerwe laden außerdem die Geschäfte in der Innenstadt und den Gewerbegebieten am Muttertag, 14. Mai, von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.