Klein und fein am Badesee, mit prominenten DJs am Hafen, zu Livemusik am See oder auf dem Schiff – die Region bietet viele Möglichkeiten, Musik und Tanz am Wasser zu genießen.

Die Urlaubszeit steht vor der Tür, doch nicht alle können auf den Sonneninseln dieser Welt in den Sonnenuntergang tanzen. Das geht zum Glück auch vor der Haustür sehr gut und in vielen Facetten: Klein und fein am Badesee, mit prominenten DJs am Hafen, zu Livemusik am See oder auf dem Schiff. Alle Partys am Wasser eint die entspannte Kulisse in der Natur. Es ist einfach wunderbar am See in den Sonnenuntergang zu tanzen oder gute Musik mit Blick aufs Wasser zu genießen.

Fette DJ-Sets am Hafen

Der größte Open-Air-Club in der Region von internationalem Ruf und lokalem Charme ist der Hafen 49 in Mannheim. Vor dem Panorama des postindustriellen Güterhafens lässt es sich hier gediegen dem Sonnenuntergang entgegen feiern, auf Sand tanzen und bei den Sommer-Open-Airs mit international gefeierten Headlinern entspannt in die Hafen-Atmosphäre eintauchen. Gebucht sind: So 21.7.: Fisher, Honeyluv, Robin Grund; Sa 10.8.: Aka Aka, Lovra, A.D.H.S; So 11.8.: Kalte Liebe, Miss Basful X DBBD, CLTX, Shoki287; So 18.8.: Stephan Bodzin, Chris Avantgarde, 8 Kays; So 25.8.: Fritz Kalkbrenner, Junge Junge; Sa 7.9:. Moonbootica, Marten Horger, Pretty Pink, Anthy; Sa 21.9.: Sam Paganini, Anna Reusch, Klanglos; Sa 28.9.: NTO, Christian Löffler, Parra for Cuva, Khadija. Info: www.hafen49.de

House am See

Der Rave am Gelterswoog in Kaiserslautern läuft am 25.8. als Tagesrave von 14 bis 22 Uhr (ab 18 Jahren). Im sommerlichen Ambiente läuft das elektronische Musikfestival mit Strand, Sonne, See, wummernden Beats und perfektem Techno-Sound. Einlass ab 14 Uhr über den Minigolf-Platz, Tickets/Line-up: https://ravewithus.nightowl.app/tickets/1386

Das Lucky Lake Festival im Strandbad Losheim am See bei Saarbrücken geht am 31. August über die Bühne. Dieses Festival ist bekannt für seine ausgewählten DJs. Künstler wie Alfred Heinrichs, Lexy & K-Paul und Pappenheimer legen hier auf. Außerdem David Puentez, Aka Aka, Ben Dust und viele mehr. Der Rave bietet eine satte Mischung aus Dance, EDM, Techno und Trance. Info, Line-up, Tickets und alle weiteren Informationen gibt es unter: www.luckylakefestival.com

Am 7. September wird beim Bliesfestival in Ludwigshafen von 12-24 Uhr getanzt. 14 DJs legen am Großen Blies-See im Park auf zwei Bühnen House und Techno auf. Talente aus der Underground-Electronic-Szene genauso wie prominente DJs oder Pioniere – das Line-up kann sich sehen lassen. Für die Main Stage gebucht: Ellen Allien B28 Shaleen, DJ Stingray 313, Estella Boersma, Roi Perez, DMX Krew Live, THC, Armina B28 Xarbi. Blank Stage: Interplanetary Criminal, Girls don’t Sync, Benwal B28 Different, Shoki287, Hard Candy, Speedboys live, Stabmixer 700. Der Zugang erfolgt über die Bruchwiesenstraße (B44) an der Ecke Nibelungenallee. Für die Nachhaltigkeit gibt’s einen wiederverwendbaren Blies-Becher für einen Euro. Freies Leitungswasser spendiert der Trinkbrunnen, für die Stärkung sorgt ein Food Court. Info: blies-festival.com

Klein, aber fein

Gut etabliert haben sich die Seebase-Partys am Kiosk an der Schlicht in Neuhofen, auch wegen der entspannten Atmosphäre am See und dem guten Gastrokonzept. In der Beachbar gibt’s vegetarische und vegane Speisen zu ausgesuchten Weinen, Sekt und Champagner. Ab 19.7. findet die Seebase Honeynoon bei schönem Wetter jeden Freitag statt. Von 17-23 Uhr legt DJ Seebase House am See auf. Eintritt frei, Info: schlicht-neuhofen.de

Mit Livemusik

Die Beachbar in Lambsheim bietet Livemusik am Badeweiher. Am Sa 20. Juli, 19.30 Uhr, sorgt die Coverband Ampra für Stimmung. Am Sa 27.7. präsentieren „The Shades of Soul“ tanzbaren Soul. Im Sommer finden jeden Mittwoch und Samstag ab 19.30 Uhr weitere Open-Air-Konzerte statt, gerne auch Reggae und World Music. Die Beachbar ist wegen ihrer schönen Lage, der entspannten Atmosphäre und den leckeren Cocktails und Snacks beliebt. Info: beachbar-lambsheim.de

Das Seefest am Ohmbachsee in Schönenberg-Kübelberg bietet von 19. bis 21. Juli drei Tage Programm auf drei Bühnen, Speis und Trank, flammende Attraktionen und einen Familientag mit Hüpfburgen und Schminkfee. DJ-Sets, Strandatmo und Cocktails serviert der Salitos-Beach-Club. Zu den Höhepunkten zählt der Auftritt von Glasperlenspiel am Fr 19.7., 21 Uhr, auf der Veltins-Bühne. Tickets eventim.de und Abendkasse; Info: www.vgog.de

Auf dem Schiff

Schiff ahoi! Auch an Bord des frisch renovierten Partyschiffs MS Karlsruhe kann fröhlich in den Sonnenuntergang getanzt werden. Ob bei den Baden-Media Ü30-Partys, den 90er-Sausen oder After-Work-Tanzfahrten. Die Partys sind schnell ausverkauft, am besten schon fürs kommende Jahr anfragen. Jetzt im Sommer noch buchbar: After-Work am 15.8., Ü30-Partys am 30.8 und 4.10. (Saisonclosing) und im Herbst die Tanzfahrten zum Oktoberfest am 19.10., „Rock’n’Roll“ am 2.11. und eine Schlagerparty am 16.11. Das komplette Programm und Tickets gibt’s im Rheinhafen und im Webshop bei www.fahrgastschiff-karlsruhe.de, Infos: www.rheinhafen.de

Tanz, Wasser, Inklusion

Von 1. bis 4. August bietet der Verein 2. Chance Saarland am Bostalsee in Nohfelden ein cooles Angebot zu „Tanzen am See“ für Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen an: Mit Hip-Hop und Breakdance-Workshops , Parkour, Zirkus und Showprogramm (Sa 3.8., 19 Uhr). die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung und Informationen unter: https://2-c-s.de