„Electronic Castle“ aus der Veranstaltungsreihe „Klangfregment“ gehöre zu seinen persönlichen Höhepunkten, schwärmt Veranstalter und DJ Patrick Jacobi, den jedes Jahr die faszinierende Location, die Aussicht und die Stimmung begeistern ...

Zum siebten Mal bietet die Burg Lichtenberg hoch über Kusel mit ihrer imposanten Architektur und ihrem historischen Charme eine tolle Kulisse für das kleine, aber feine Open-Air, bei dem sich das Gelände der Unterburg in eine pulsierende Partymeile verwandelt. Von 14 bis 24 Uhr drehen beim „Electronic Castle“ fünf DJs, darunter auch der Headliner Gregor Tresher aus Frankfurt, die Plattenteller.

Faszinierende Location

Das Techno-Festival aus der Veranstaltungsreihe „Klangfregment“ gehöre zu seinen persönlichen Höhepunkten, schwärmt Veranstalter und DJ Patrick Jacobi, den jedes Jahr die faszinierende Location, die Aussicht und die fast familiäre Stimmung auf dem Festival begeistern: „Von der Sonne zum Sonnenuntergang hin zu den Lichteffekten in der Nacht – jeder Part hat es in sich“. Apropos Sonne, einen Plan B für Regen gibt es nicht: „Die Sonne wird scheinen. Punkt“, schmunzelt Jacobi, das habe bislang immer gut geklappt. Zu hören gibt es ab 14 Uhr ausgesuchten Tech House und je später der Abend desto härter die Gangart. Der Gründer von Klangfragment lässt es sich natürlich nicht nehmen, selbst auch ein Set zu spielen.

Headliner Gregor Tresher

Als Headliner kommt mit Gregor Tresher vom Label Cocoon ein internationaler Topstar der

Szene auf die Burg. Er ist nicht nur DJ, sondern auch mehrfach ausgezeichneter Produzent, zuletzt 2023 als bester Produzent im Jahrespoll der Zeitschrift „Groove“, nachdem er als alleiniger Produzent für Sven Väths Album „Catharsis“ verantwortlich war.

Perfektes Line-up

Als zweiter Mainact kommen mit The Minimal Project zwei sehr sympathische Jungs aus Mannheim zum „Electronic Castle“. Das DJ-Duo spielt regelmäßig am Hafen49 und bespielte vor kurzem erst einen Club in Berlin. Die beiden passen mit ihrem Sound perfekt ins Line-up. Abgerundet wird das Festival von den DJs Stefan Hub und Jay Cat, während der vergangenen Jahre schon treue Stammgäste am Set.

Rund um die Party

Auch rund um die Technoparty wird einiges geboten: Auf dem Festivalgelände wird wieder ein Schmuckstand aufgebaut mit handgemachten Accessoires rund um den Partylook. Richtig gut angekommen sei im vergangenen Jahr auch der Frisörsalon, der für das perfekte Styling nebst Schminke sorgt. Zum ersten Mal kann in diesem Jahr an einem Tattoostand auch gleich ein cooles Motiv gestochen werden. Für besondere visuelle Effekte sorgt eine Künstlerin mit ihren Riesen-Seifenblasen, die geheimnisvoll über das Gelände und die Köpfe wabern. Gehungert werden muss auch nicht. Für Getränke, auch Cocktails und Alkoholfreies, ist gesorgt, eine optisch coole Essenshütte serviert mit Currywurst, Pommes & Co die Stärkung zwischendurch. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, aber die Sonne ist ja auch schon gebucht ...

»Electronic Castle«: Sa 10.8., 14-24 Uhr, Kusel, Burg Lichtenberg, Tickets: https://lmy.de/UMSmF; Anreise: Ab Hauptbahnhof Kusel

Burgenbus bis zur Burg; Info: klangfragment.blogspot.com