Mit Holzschnitten, Plastiken und Zeichnungen nähert sich die nächste Ausstellung im Herrenhof Mußbach von zwei Seiten dem breit gefassten Thema „Natur und Kreatur“: Carmen Stahlschmidt und Ursel Schaffer treten in ihrer je eigenen Bildsprache ins so umschriebene Naturreich ein.

Carmen Stahlschmidt, 1956 in Trier geboren und heute eine so vielseitige wie umtriebige Größe in der regionalen Kunstszene, hat in der Pfalz schon viele Spuren hinterlassen, etwa im Donnersbergkreis. Hier war sie Stipendiatin des Donnersberger Kunstvereins und beteiligt an vielen Ausstellungen und auch Bildhauersymposien, deren Erträge nach wie vor im öffentlichen Raum zu sehen sind. Sie arbeitet im Bereich Grafik sowie skulptural, hier auch als Schülerin von Eberhard Linke. Als Zeichnerin bevorzugt sie große Formate, thematisch zumeist in den Bereichen Mensch, Tier, Pflanze – womit sie ins Panorama der für den Herrenhof konzipierten Werkschau bestens passt.

Ursel Schaffer, die 1957 in Bamberg zur Welt kam, bringt vor allem den landschaftlichen Blick in dieses Ausstellungsprojekt ein. Ihre Arbeit als Kunstlehrerin führte sie nach Ingelheim, wo sie heute lebt. In Rheinhessen oder in Wiesbaden kann man ihr und ihren Landschaftsbildern häufig in Ausstellungen begegnen, wobei die Technik des Holzschnitts in ihrem Focus steht, für sich genommen, aber auch in Mischtechniken mit malerischem Ansatz. Dabei werden Druckplatten zu immer wieder neuen Kompositlandschaften zusammengesetzt und somit neu erfunden.

Info:

Carmen Stahlschmidt/Ursel Schaffer: »Natur und Kreatur« – Kulturzentrum Herrenhof, Neustadt-Mußbach, 5.3-26.3., Fr 17-19, Sa 14-18, So 11-18 Uhr; Vernissage: So 5.3., 11.15 Uhr