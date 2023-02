„Der durchsichtige Mensch“ ist eine Einladung in die Bildwelt von Lutz Mommartz überschrieben, der heute als Visionär des Films gilt. Das Karlsruher ZKM spricht diese Einladung aus und gibt denen, die ihr folgen, Einblicke in Mommartz’ reiches Schaffen.

Lutz Mommartz ist ein vielseitiger Experimentator in seinem Fach, der früh mit den Traditionen des Mainstream-Kinos gebrochen hat. Zum Filmen kam er als Autodidakt. Künstlerisch allerdings war der Philosoph und Freigeist in den 60ern schon Teil der in Düsseldorf gärenden Kunstszene und stand in Kontakt mit Größen wie Beuys oder Gerhard Richter. Mittelpunkt war das von ihm mitgestaltete Künstlerlokal „Creamcheese“. Ein überraschender Preis 1967 beim internationalen Experimentalfilmfestival in Knocke-le-Zoute bescherte ihm den Durchbruch.

Beitrag zur Dokumenta 1968 zu sehen

Mommartz’ Filmschaffen knüpft an bei der medialen Rahmung des Sehens, den Bedingungen der Filmvorführung, Analyse der kinematografischen Praktiken. Etwa in „Zweileinwandkino“, das den Betrachter zwischen großen, in zehn Metern Abstand aufgestellten, filmisch bespielten Leinwänden hindurchgehen lässt, ein Beitrag zur Dokumenta 1968. Von 1975 bis ’99 war er Professor für Film an der Kunstakademie Münster.

Das Zentrum für Kunst und Medien ZKM in Karlsruhe präsentiert auf dem Museumsbalkon die Filminstallationen „Der Zeitschneider“ und „Das wehende Tuch“ sowie das Video „Der durchsichtige Mensch“, die für unterschiedliche Phasen in Mommartz’ vielseitigem Schaffen stehen.

Lutz Mommartz: „Der durchsichtige Mensch“: 11.2.-10.4., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, ZKM Karlsruhe; Eröffnung: Fr 10.2., 18 Uhr, Eintritt frei