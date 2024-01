Kat Frankie ist längst raus aus der Schublade der Geheimtipps. Die gebürtige Australierin, die heute in Berlin lebt, hat sich als eigenwillige Liedermacherin mit der besonderen Stimme längst ihr Publikum erobert – und ist immer bereit für Experimente. Wie zum Beispiel A-cappella-Konzerte. Damit kommt sie jetzt ins BASF-Feierabendhaus.

„Bodies“ heißt das Programm, für das sie sich mit sieben weiteren Sängerinnen – alle erlesene Stimmen – zusammengetan hat, ganz ohne Instrumente, nur Schnippen und Klatschen ist erlaubt. Die Musik, irgendwo zwischen Pop, Folk, Gospel und mit faszinierenden Arrangements, füllt längst die Säle und findet begeisterte Reaktionen.

2018 spielte die Liedermacherin beim Elbjazz-Festival in Hamburg ein akustisches Solo-Set in einer Kirche und ließ sich vom natürlichen Nachhall ihrer dunkel timbrierten Stimme anregen, den zweiten Show-Teil einem A-cappella-Experiment mit fünf Sängerinnen zu widmen. Das Publikum war euphorisiert. Kat Frankie legte 2019 die EP „Bodies“ nach und debütierte kurz danach mit dem inzwischen achtköpfigen Ensemble, wie es jetzt auch ins BASF-Feierabendhaus kommt, abendfüllend in ausverkauften Häusern, darunter in der Elbphilharmonie.

Dann brachte Corona eine längere Zäsur. Seit letztem Jahr erst kann Kat Frankie mit dem Projekt wieder auf Tour gehen. „Unglaublich befreiend“ findet sie es, ohne Instrumente auf der Bühne zu stehen. „Wenn acht Leute auf der Bühne sind – acht Körper, acht Stimmen und sonst nichts – scheinen die üblichen Strukturen und Erwartungen nicht zu gelten“, sagt sie.

Info

20 Uhr, Ludwigshafen, BASF-Feierabendhaus, www.eventim.de