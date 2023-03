„Arsen und Spitzenhäubchen“: Der Broadway Klassiker wurde auch erfolgreich verfilmt. Der skurrilen Kriminalgroteske um die zwei Damen, die ohne jedes Schuldgefühl ein Dutzend Männer morden, hat sich das Theater Alte Werkstatt angenommen.

Zwei etwas tüdelige, aber reizende alte Damen als wohlmeinende Serienmörderinnen. Der charmant entgeisterte Cary Grant als frustrierter Theaterkritiker Mortimer Brewster schockstarr auf der Truhe mit der nächsten Leiche sitzend. Und sein durchgeknallter Bruder Teddy, der im Roosevelt-Outfit die Treppe heraufstürzt, zur Attacke bläst und die Liegeplätze für die sprichwörtlichen „Leichen im Keller“ gräbt ...

Klassiker des schwarzen Humors

Wer kennt nicht den TV-Klassiker des schwarzen Humors „Arsen und Spitzenhäubchen“ – oder hat vielleicht auch schon das Theaterstück gesehen mit seinen anheimelnd morbiden Dialogen. Als das Stück „Arsenic and Old Lace“ (so der Originaltitel) am Broadway im Januar 1941 uraufgeführt wurde, trauten die Kritiker ihren Augen und Ohren nicht. Hatte die Rezension an den bisherigen Theaterstücken des deutschstämmigen Musikers, Schauspielers und Autors Joseph Kesselring doch kein gutes Haar gelassen. Und nun erlebten sie ein Feuerwerk des schwarzen Humors mit unterhaltsamem Gruselfaktor, in dem sich Kesselring auch noch über den hauseigenen Wahnsinn lustig machte! Nicht nur das Premierenpublikum war begeistert, es folgten noch weitere 1444 ausverkaufte Broadway-Vorstellungen. Und mit Rücksicht auf die Kollegen vom Theater kam Frank Capras Verfilmung mit Cary Grant erst 1944, drei Jahre nach der Uraufführung des Bühnenstücks, in die Kinos.

Zwerchfellerschütternde neue Bühnenfassung

In Frankenthal stehen gleich zehn Schauspielerinnen und Schauspieler in einer Eigenproduktion des Theaters Alte Werkstatt bei dieser zwerchfellerschütternden klassischen Komödie, die vom Kontrast zwischen bürgerlicher Behaglichkeit und blankem Grauen lebt, auf der Bühne.

„Arsen und Spitzenhäubchen“: Premiere am 16.3. ausverkauft, viele weitere Termine ab 17.3., Theater Alte Werkstatt Frankenthal, Infos/Karten: www.tawfrankenthal.net, Reservierung: 06233 354826, karten@tawfrankenthal.de