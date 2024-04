400 Meilen in 10 Tagen – die Adventure Racing World Championships in der Dominikanischen Republik ist ein extremes Rennen und die letzte Chance für Profisportler Michael Light (Mark Wahlberg) noch einmal zu gewinnen, bevor er zu alt wird .....

Besondere Begegnung

Das fordernde Rennen bringt ihn und sein Team an die Grenzen. Dann ändert die unerwartete Begegnung mit einem Streuner alles. Der Straßenhund läuft Michael zu und will nicht mehr von seiner Seite weichen. Doch irgendwann bemerken sie, dass der treue, auf den Namen Arthur getaufte Gefährte Schmerzen hat. Das stellt Michael und sein Team vor ganz neue, überraschende Herausforderungen. Am Ende lernen sie alle, dass Loyalität, Zusammenhalt und Freundschaft der größte Preis sind.

Schöne Familiengescichte mit starker Botschaft

Die liebenswerte Familiengeschichte basiert auf den wahren Erlebnissen des schwedischen Extremsportlers Mikael Lindnord im Jahr 2014. Seine Begegnung mit einem ganz besonderen Hund während der Adventure Racing Weltmeisterschaften in Südamerika führte schließlich zu einer Freundschaft fürs Leben.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

»Arthur der Große«, USA 2024, 108 Minuten, Regie: Simon Cellan Jones,

mit Mark Wahlberg, Nathalie Emmanuel, FSK: ab 6 Jahren