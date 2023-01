Ein von Selbstzweifeln geplagter Intellektueller trifft auf einen vor Lebensfreude berstenden Freigeist: Aus dieser Konstellation hat Nikos Kazantzakis einen zeitlosen Klassiker gestrickt: „Alexis Sorbas“. Jetzt nimmt sich Miroslav Nemec der Figur an.

Mit dem Stoff, als Buch und Film ein Welterfolg, brilliert „Tatort“-Dauerbrenner Miroslav Nemec in einem quirligen Ein-Mann-Theater.

Freundschaft zweier ungleicher Männer

Fest entschlossen, die Schriftstellerei aufzugeben und das Leben der einfachen Leute zu teilen, bietet der Ich-Erzähler Sorbas die Stelle des Vorarbeiters in dem Bergwerk an, das er an der Küste Kretas geerbt hat. Während der Intellektuelle auf Bildung und analytischen Verstand setzt, verkörpert Sorbas den Instinktmenschen, der nur seiner Intuition folgt. „Jeder Mensch“, sagt er, „hat seine Marotten. Die größte aber ist es, keine zu haben!“ Zwischen den beiden ungleichen Männern entwickelt sich eine außergewöhnliche Freundschaft – und im Umgang mit dem intuitiven Original findet der Ich-Erzähler die Antworten auf seine ungelösten philosophischen Fragen.

Paraderolle für den „Tatort“-Kommissar

Gestützt auf den Roman hat Regisseur Martin Mühleis ein modernes Melodrama geschaffen und damit eine Paraderolle für Miroslav Nemec. Lustvoll und mit großer Leidenschaft erweckt der Schauspieler, der seit Jahrzehnten als Kommissar Batic im Münchner „Tatort“ ermittelt, Kazantzakis Helden zum Leben. Dieser Bühnen-Sorbas ist mehr als eine Lesung – ein durchkomponiertes Bühnenstück für einen Schauspieler und Musikensemble.

Alexis Sorbas – Musikalische Lesung mit Miroslav Nemec und Orchistra Laskarina: Sa 14.1., 20 Uhr, Frankenthal, Congressforum, Karten: reservix.de