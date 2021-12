Die Oboe spielt in der Klassik schon eine untergeordnete Rolle. Und das Hackbrett darf getrost als Exot im Reigen der ernsten Musik betrachtet werden. Im dritten Karlsruher Meisterkonzert spielen beide Instrumente eine tragende Rolle. Details:

Dass die Oboe ihre melancholisch näselnde Stimme solistisch erhebt, geschieht schon selten genug. Aber das Hackbrett? Wer würde das Instrument, das man eher mit alpenländischer Volksmusik verbindet, in einem Klassikkonzert erwarten? Im dritten Karlsruher Meisterkonzert aber spielen beide Instrumente tatsächlich eine tragende Rolle.

Der junge französische Oboist Ilyes Boufadden-Adloff spielt dabei, unter anderem, eines der schönsten Oboenkonzerte, das niemals geschrieben wurde: Der US-Amerikaner Arthur Benjamin arrangierte es in den frühen 1940er-Jahren aus Cembalosonaten des neapolitanischen Mozartzeitgenossen Domenico Cimarosa – samt zart-elegischem Siciliano-Satz. Auch Hackbrett-Virtuose Florin Grüter greift auf Bearbeitungen zurück: Vivaldis Violinkonzert a-Moll aus dem Opus 3 sowie sein hinreißendes Mandolinenkonzert in C-Dur bilden die Grundlagen für den Einsatz der Kastenzither. Die von Alexander Mayer geleitete Württembergische Philharmonie Reutlingen hat außerdem Stücke von Bach, Händel und Tschaikowski in petto.

Info:

3. Meisterkonzert: Sa 18.12., 19.30 Uhr, Karlsruhe, Konzerthaus, Karten und Corona-Infos: 0721 3848686, www.karlsruhe-klassik.de