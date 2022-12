Humperdinck, Zemlinsky, Hindemith: Dirigent Ingo Metzmacher lotet mit dem 3. Mannheimer Akademiekonzert die hochspannende, musikalisch farbenreiche Übergangszeit zwischen Spätromantik und Moderne aus.

Eingängig der Beginn mit dem so überaus melodienreichen und – nach dem Geständnis des Komponisten – auch mal kindgemäß „lärmenden“ Vorspiel zur Oper „Hänsel und Gretel“, dem bekanntesten Werk von Engelbert Humperdinck, angekündigt als „heimeliger Stilmix aus Wagner und Volkslied“.

Flucht ins Exil als Hintergrund

Volkslieder sind auch der Ausgangspunkt zu Paul Hindemiths „Der Schwanendreher“, sein drittes Konzert für Bratsche und kleines Orchester. Doch die so mitreißenden, mal tänzerisch bewegten, mal schmerzlich getönten Interpretationen von Liedern zu Trennung, Abschied, Schmerz haben Mitte der 30er Jahre einen sehr ernsten Hintergrund, der darin auch anklingt: die bevorstehende Flucht Hindemiths und seiner Frau vor den Nazis ins Exil und damit die drohende Heimatlosigkeit. Das Stück hat sich Hindemith als Bratschist auch für eigene solistische Auftritte geschrieben. Beim Akademiekonzert übernimmt Amihai Grosz, international gefragter Solobratschist der Berliner Philharmoniker, den Part.

Aufwühlende Orchesterfantasie

Zeitlich dazwischen liegt die aufwühlende, facettenreiche Orchesterfantasie „Die Seejungfrau“, die der Österreicher Alexander von Zemlinsky – auch er wird als Jude später den Weg ins Exil in der USA antreten müssen – kurz nach der Jahrhundertwende geschrieben hat. Das Stück orientiert sich an Hans Christian Andersens bekanntem Märchen – womit sich ein Kreis schließt zu Humperdinck und seiner Märchenoper. Auch hier werden allerdings, wie bei Hindemith, Abschied und Trennung verarbeitet, das für Zemlinsky schmerzliche Ende seiner Liaison mit seiner Schülerin Alma Schindler, die Gustav Mahler ihm vorzog und dessen Frau wurde. Zemlinsky, mit Arnold Schönberg befreundet, schöpft in dieser dreisätzigen sinfonischen Dichtung noch ganz aus der spätromantischen Farbpalette und malt damit atmosphärisch dichte Stimmungsbilder, mal wogend und aufbrausend im Streicherklang, mal geheimnisvoll gründelnd im tiefen Blech, mal irrlichternd in fein-bedrohlichem Flirren. Das Stück wurde mit Schönbergs Pelleas und Melisande unter Zemlinskys Leitung uraufgeführt, von ihm aber bald darauf zurückgezogen. Erst in jüngerer Zeit hat es sich die Musikbühnen erobert.

3. Akademiekonzert, Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim: 19./20.12., jeweils 20 Uhr, Rosengarten, Mozartsaal, Karten: tickets.musikalische-akademie.de