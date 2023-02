Von einem Moment auf den anderen bricht für UFC-Trainerin Sienna (Kiana Madeira) die Welt zusammen, als ihr Freund Jax sie mit ihrer kleinen Schwester betrügt. Sie sinnt auf Rache, doch das Leben bahnt seine eigenen Wege.

Der Klassiker. Die Welt ist völlig in Ordnung, man denkt an nichts Böses – und dann das: Als sie ihre große Liebe Jax (Matthew Noszka) mit ihrer jüngeren Schwester beim Fremdgehen erwischt, steht sie vor dem Nichts. Keine Bleibe, kein Geld, keine Familie. Dabei hat Jax es ihr zu verdanken, dass er zum Champion in Mixed Martial Arts werden konnte. Was bleibt, ist Enttäuschung und riesengroße Wut.

Gefühlschaos vorm Finale

Sie entwickelt einen Plan, wie sie sich an Jax rächen kann: Sie will seinen größten Rivalen, Kayden Williams (Ross Butler), mit allen Mitteln auf den finalen Kampf gegen Jax vorbereiten, um es dem Treulosen dort heimzuzahlen, wo es ihm am meisten weh tut: im Ring. Doch dann kommt wieder alles anders: Sienna und Kayden kommen sich beim Training immer näher. Das Gefühlschaos ist perfekt.

Nach dem Erfolg der „After“-Reihe von Autorin Anna Todd verfilmt Regisseurin Castille Landon wieder einen Bestseller. Die Box-Romanze der „Perfect“-Reihe verbuchte über 85 Millionen Leserinnen und Leser.

„Perfect Addiction“, USA 2023, 97 Minuten, von Castille Landon, mit Kiana Madeira, Ross Butler, Matthew Noszka, FSK: ab 12