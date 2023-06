In kleinerer Version als früher, aber immer noch mit dem Traditionsgemüse wird in Schifferstadt gefeiert: drei Tage »Rettichfest light«. Das Traditionsfest zieht an die Waldfesthalle um.

Unter neuen Vorzeichen feiert Schifferstadt sein Rettichfest. Ohne Fahrgeschäfte, aber mit Livemusik und dem namensgebenden Gemüse geht es in diesem Jahr mit einer „Light“-Variante des Traditionsfestes an die Waldfesthalle. Wegen eines großen Bauprojektes kann der bisherige Festplatz nicht genutzt werden.

In und außerhalb der Waldfesthalle versorgen Vereine mit Rettichsalat, Steaks oder Flammkuchen sowie Kaffee und Kuchen hungrige und durstige Gäste. Atmosphärisch soll es werden: Abends, so die Ankündigung, würden die Bäume mit bunten Strahlern farbig illuminiert, eine „Liegestuhl-Lounge“ lade zum Entspannen ein. Auf kleine Kinder wartet ein buntes Angebot – von der Hüpfburg übers Bungee-Trampolin bis hin zu Schießbude, Glücksrad und Kinderkarussell. Nach der Eröffnung am Fr 2.6. um 18 Uhr, zu der der Schifferstadter Rettichkönig Tobias I. erwartet wird, fließt Freibier. Im Anschluss spielen die Beat Brothers Gitarrenmusik aus den 1950er und 1960er Jahren.

Die Stadt bittet die Besucher, mit dem Fahrrad zu kommen. Großzügige Fahrradabstellflächen seien an der Speyerer Straße eingeplant worden. „Für Autos stehen nur wenige Parkplätze am Südbahnhof zur Verfügung“, heißt es aus dem Rathaus.

Info

»Rettichfest light«, 2.-4.6., Schifferstadt, rund um den Waldfestplatz, Start: Fr um 18 Uhr; verkaufsoffener So 13-18 Uhr, Innenstadt (Pendelbahnverkehr ab Waldfesthalle),

Flyer: www.schifferstadt.de