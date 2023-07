Haus und Garten lautet übersetzt der Titel der sommerlichen Präsentation „Maison et Jardin“ in Mußbach. Die dreitägige Ausstellung, auf der Pflanzen, aber auch Schmuckstücke und einiges mehr verkauft werden, beginnt am Freitag, 21. Juli.

Rund um den Herrenhof Mußbach zeigen Händler und Kunsthandwerker in Pagodenzelten Ideen fürs gemütliche Zuhause. Darunter sind nicht nur Pflanzen und Dekorationsartikel, sondern auch Möbel für Terrassen und Gärten sowie „Miniatur-Gärten“ aus Sandstein für den Balkon.

Wer sich etwas gönnen möchte, das er selbst tragen kann, schaut sich beim Schmuck um. Für den Sommerlook sorgen Hüte oder Blusen. Für die heimische Küche eignen sich Öle, Gewürze, Weine, Pesto und Antipasti oder Bio-Backmischungen. Pfälzer Aussteller sind bei dieser eintrittspflichtigen Verkaufsausstellung in gepflegtem Ambiente ebenso vertreten wie Händler, die eine weitere Anreise haben.

Als Höhepunkt kündigt der Veranstalter, das Agentur-Haus aus Lübeck, eine kleine Sonderschau von Oldtimern an, zu sehen an der Weinbietmanufaktur.

Info

„Maison et Jardin“, Neustadt-Mußbach, 21.-23.7., Fr/Sa 10-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Info zur Anfahrt/Kartenvorverkauf: maison-et-jardin.de